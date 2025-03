Karlovarští v dramatické sérii vyřadili Vítkovice, obrovské drama zvládly Budějovice

Hokejisté Karlových Varů porazili v rozhodujícím pátém utkání předkola play off doma Vítkovice 2:1 a poprvé od roku 2009 postoupili do čtvrtfinále. Tam narazí na Kometu Brno. V čase 58:01 rozhodl útočník Vít Jiskra. Ve druhém zápase porazily České Budějovice Liberec až ve druhém prodloužení, když po základní hrací době skončil duel 2:2. Nyní čekají Jihočechy Pardubice.

Energie se dočkala vítězné série poprvé od zisku titulu před 16 lety. Od té doby vypadla pětkrát v předkole v roce 2011 a v letech 2021 až 2024. Vítkovice se stejně jako loni loučí před brankami čtvrtfinále.

Domácí Energie byla od úvodu aktivnější, snažila se střílet z každé pozice, ale vyložené šance na obou stranách dlouho chyběly. V 10. minutě získal puk v pravém kruhu Procházka, ale Hrachovina střelu kryl. Na druhé straně se vyznamenal Frodl, před kterým se ocitl po Kalusově přihrávce osamocený Yetman. Ve 13. minutě Po Jaksově pokusu Hrachovina po závaru zalehl puk a sudí Jeřábek s Ondráčkem si ještě u videa ověřili, jestli kotouč nepřešel brankovou čáru.

V čase 14:32 už se domácí radovali z gólu. Gríger nabil Redlichovi, který se z hranice pravého kruhu trefil do protějšího horního rohu branky. Byla to pro něj v 18. zápase play off v kariéře premiérová trefa. Vzápětí pálil z úhlu Černoch a další možnost Energie měl Gríger, který projel přes Demela před Hrachovinu, jenž si ale s jeho bekhendovým blafákem poradil. V 19. minutě byl blízko vyrovnání Hanzl, jemuž v přečíslení přihrál Abdul, ale Frodl zasáhl.

Vítkovice, které úvodní třetinu prohrály 3:16 na střely, opět zahrozily ve 23. minutě bekhendovou střelou Nellise. Na druhé straně se snažil skórovat zpoza branky o Hrachovinu Procházka. Ostravané byli stále nebezpečnější, Demelovu ránu z pozice mezi kruhy zblokoval Černoch.

Při Redlichově trestu nejdříve dvakrát obětavě lehl do střel hostů Šír, ale Vítkovice nakonec početní výhodu využily. Říčka předložil puk před odkrytou branku Yetmanovi, který skóroval poprvé v play off české extraligy. Domácí se neprosadili při Hauserově vyloučení, při kterém si vynutil faul v průniku Yetman, ale hosté také zkrácenou přesilovku při Kofroňově pobytu na trestné lavici nezužitkovali.

Ve třetí třetině snaha obou týmů přes pozorné obrany dlouho šance nepřinesla. V její polovině si Čihař vynutil za brankou soupeře Prčíkův faul. Hrachovina si poradil s tečovanou střelou Jakse a po jeho další ráně hosté odolali při závaru. V 54. minutě se Čihař uvolnil přes Prčíka, ale vítkovický gólman jeho zakončení kryl.

Na druhé straně po akci Rihardse Bukartse dorážel Hauser. V 59. minutě se po vyhraném vhazování Černocha a Jaksově střele dostal k puku mezi kruhy Jiskra a z otočky rozhodl. Vítkovice navíc 72 sekund před koncem dostaly trest za špatné střídaní a odpovědět už nedokázaly.

Rozhodl Doudera

České Budějovice zdolaly v rozhodujícím pátém zápase doma Liberec 3:2 ve druhém prodloužení a postoupili do čtvrtfinále. V něm narazí svěřenci kouče Ladislava Čiháka na Pardubice. Vítězný gól Jihočechů, kteří na šestý pokus zvládli poprvé poslední možný souboj série, vstřelil v čase 84:33 obránce Milan Doudera.

Klíčová bitva začala pro domácí šokem. Už po 56 sekundách totiž zmrazil natěšené diváky ve vyprodané Budvar areně vedoucím zásahem Lantoši. Motor byl pak sice aktivní a snažil se o rychlou odpověď, ale v páté minutě Cibulka chyboval na útočné modré čáře, hosté se dostali do přečíslení dvou na jednoho a domácí gólman Klouček měl velké štěstí - zakončující Bulíř orazítkoval horní tyčku.

V osmé minutě si Českobudějovičtí zahráli první přesilovku zápasu, Přikryl však při své šanci strážce libereckého brankoviště Kváču nepřekonal. V 11. minutě se dostal Bulíř tváří v tvář Kloučkovi, s bekhendovým zakončením mezi betony ale neuspěl. Chvilku nato napálil odražený puk z ideální pozice mezi kruhy Kubíček, Liberečtí však přestáli i další šanci, v níž mohl Přikryl zakončit do odkryté branky, jenže netrefil ideálně kotouč.

Na druhé straně těsně minul Pérez. Stejně si vedl v koncovce i Přikryl, když se protáhl do šance v další přesilovce Jihočechů. V 18. minutě už se ale domácí přece jen dočkali, když Kubíček našel dokonale přesně nastavenou čepel Olesena a na jeho teč neměl Kváča šanci zareagovat.

Českobudějovický tým sice vyhrál na střely mezi tyčky úvodní dějství výrazným rozdílem 14:4, jenže Bílí Tygři byli nebezpečnější a také efektivnější. Potvrdili to také ve 26. minutě, kdy hráli po Kubíčkově faulu svou první početní výhodu. Filippi při ní pálil z kruhu bez přípravy, trefil clonícího Vlacha, který vyklepal kotouč z výstroje a snadno překonal Kloučka.

Vzápětí Klouček své mužstvo zachránil pohotovým zásahem, když zblízka zakončoval Faško-Rudáš. Jen o chvilku později Zachar vyzval Bulíře, ten však spálil i třetí velkou šanci v utkání. Odpovědět mohl Zohorna, jenže Kváču překonat nedokázal. Po pokusu Olesena měl sice Kváča při zákroku lapačkou trošku problémy, ale vedení hostů uhájil.

Na začátku třetí třetiny na něho dotíral ve zbytku přesilovky Novák, skórem však nepohnul. Na začátku 47. minuty měl další příležitost opět Novák, jenž se výborně zorientoval, když se k němu dostal kotouč po sražené Zohornově nahrávce, jenže Kváča dokázal pohotově zareagovat.

Před polovinou třetí třetiny měl obrovskou možnost na vyrovnání Kachyňa, z ideální pozice však trefil jen připraveného Kváču. Jihočeši dřeli a jejich tlak narůstal, jenže Kváča byl pozorný a měl před sebou velmi obětavě bojující spoluhráče. Dvě a půl minuty před vypršením základní hrací doby to Motor zkusil se šesti hráči v poli a risk s hrou bez gólmana mu vyšel - v čase 59:09 se parádně prosadil Gulaš.

O postupujícím se proto muselo rozhodnout v prodloužení. V 66. minutě chyboval Kolmann, jehož obral o puk Kubík, předložil ho do stoprocentní šance Přikrylovi, jenže tomu sebral jistý gól na poslední chvíli skokem plavmo Aubrecht. Jen chvilku nato skočila tečovaná Kubíčkova rána na levé tyčce. Olesenovo zakončení pohotově zblokoval Ahac.

Liberečtí se pak ubránili v oslabení po Šimkově faulu. Jakmile byli v plném počtu, proháčkoval se do zakončení Filippi, Klouček byl pozorný. V 78. minutě zachránil Bílé Tygry Kváča, když chytil obrovskou šanci Tomana i jeho následnou dorážku.

Na řadu přišlo druhé prodloužení. V 84. minutě minul v obrovské šanci Valský, ale jen o chvilku později Douderovu střelu tečoval nešťastně za Kváčova záda Filippi a stal se nečekaným hrdinou večera.

Předkolo play off hokejové extraligy - 5. zápas:

HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 15. T. Redlich (Gríger, Plutnar), 59. Jiskra (Jaks, Černoch) - 31. Yetman (Říčka). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček II - Ondráček I, Špůr. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 5873. Konečný stav série: 3:2.

Karlovy Vary: Frodl - Jaks, D. Mikyska, D. Moravec, Reunanen, Plutnar, A. Rulík - O. Beránek, Černoch, Jiskra - O. Procházka, Gríger, Salsten - Koffer, J. Šír, T. Redlich - Kružík, Kofroň, Čihař. Trenér: Patera.

Vítkovice: Hrachovina - P. Marcel, Demel, Košťálek, Leahy, Mikuš, Prčík, L. Kovář - Yetman, Nellis, Kalus - Hladonik, M. Hanzl, Abdul - Hauser, M. Přibyl, Rihards Bukarts - Lednický, Barinka, Říčka - Roberts Bukarts. Trenér: Varaďa.

Banes Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec 3:2 ve 2. prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 18. Olesen (Š. Kubíček, Kubík), 60. Gulaš, 85. M. Doudera - 1. Lantoší (Melancon, J. Vlach), 26. J. Vlach (Filippi, Melancon). Rozhodčí: Hribik, Kika - Lhotský, Hynek. Vyloučení: 3:5. navíc Š. Kubíček (České Budějovice) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 6421 (vyprodáno). Konečný stav série: 3:2.

České Budějovice: Klouček - Kachyňa, Štencel, Pýcha, Cibulka, Š. Kubíček, M. Doudera - Valský, F. Přikryl, M. Beránek - Gulaš, T. Zohorna, Kašlík - Olesen, Harris, Kubík - P. Novák, M. Toman, Koláček. Trenér: Čihák.

Liberec: Kváča - Šimek, Ahac, Melancon, M. Ivan, Kolmann, Aubrecht, Derner - Faško-Rudáš, A. Musil, J. Pérez - Lantoši, Filippi, J. Vlach - Zachar, Bulíř, Flynn - A. Dlouhý, Jansa, Ryšavý. Trenér: Pešán.