Pastrňák už se připravuje s týmem. Na prvním tréninku měl po boku Sedláka a Červenku

K české hokejové reprezentaci se dnes připojil útočník David Pastrňák.

S týmem vyjel lídr Bostonu a jedna z nejzářivějších hvězd současné NHL na led při tréninku v Praze před odpoledním odletem do dánského Herningu, který uspořádá letošní šampionát společně se Stockholmem.

Osmadvacetiletý střelec vítězného gólu ve finále loňského zlatého šampionátu v Praze mohl posílit tým poté, co Boston skončil daleko za postupem do play off.

Pastrňák přes strádání Bruins skončil čtvrtý v bodování soutěže se 106 body za 43 branek a 63 asistencí z 82 zápasů.

"Za národní tým jsem vždycky hrál moc rád," hlásil Pastrňák ještě před příletem z Bostonu po svém rozhodnutí kývnout na pozvánku reprezentačního kouče Radima Rulíka.

Trenérský štáb naordinoval týmu na ledě strašnického Icerinku hodinový trénink, přičemž tři čtvrtiny z něj se odehrály ve velké intenzitě.

Na ledě se vedle Pastrňáka prohánělo všech zbývajících 23 hráčů z nominovaného výběru.

Na sever Evropy odletí obhájci titulu v 15 hodin. První zápas čeká národní tým v pátek od 16:20, kdy se v repríze posledního finále utká se Švýcary.

V základní skupině B pak narazí postupně na Norsko, Dánsko, Maďarsko, Kazachstán, Německo a USA.

Dnes trénovali Češi v tomto složení: Vejmelka, Vladař, Kořenář - Hronek, Krejčík, D. Špaček, Pyrochta, Kundrátek, Hájek, Gazda, Ticháček - Pastrňák, Sedlák, Červenka - O. Beránek, Kodýtek, M. Stránský - Zadina, M. Špaček, Voženílek - Klapka, Kondelík, Lauko - Flek.