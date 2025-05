Pastrňák navnadil fanoušky: Cítím se lépe než loni. A ví, jaký je recept na úspěch

Tak tohle vypadá slibně. Největší hvězda hokejové reprezentace David Pastrňák prohlásil před odletem na mistrovství světa do Dánska, že se cítí lépe než loni, kdy právě jeho trefa ve finále rozhodla o zlatu pro Česko.

Ačkoliv během sezony to s možným posílením mužstva o superhvězdu z Bostonu nevypadalo příliš nadějně, poslední týdny vše změnily.

A osmadvacetiletý havířovský rodák už netrpělivě vyhlíží páteční start šampionátu v Herningu.

"Těším se, až to začne. Byl jsem teď pár týdnů bez zápasů, ale cítím se dobře, každopádně o hodně lépe, než jsem se cítil loni, když jsem přijel," navnadil Pastrňák fanoušky.

"Sezona v klubu byla velkým zklamáním, určitě to skončilo dřív, než jsem chtěl," připomněl skutečnost, že se Bruins nedostali do bojů o Stanley Cup.

Ve Východní konferenci skončili předposlední, se stejným bodovým ziskem jako nejhorší Philadelphia.

"Až po sezoně jsem si říkal, že ještě zkusím trénovat a zůstat v zápasovém tempu, abych věděl, jak na to odpoví tělo," líčil Pastrňák, jak dospěl k tomu, že kývne na pozvánku reprezentačního kouče Radima Rulíka.

"Musím říct, že jsem se cítil na ledě dobře. A mé rozhodnutí bylo o to jednodušší," podotkl.

Podle všeho trošku kuriózní byla jeho domluva se švédskou manželkou Rebeccou. "Nadhodila, že to je ve Švédsku. Říkala, že by bylo fajn, kdybych hrál. Na druhou stranu pak zjistila, že to je (základní skupina) v Dánsku, tak už tak úplně šťastná nebyla," smál se Pastrňák.

"Ale zná mě, podporuje mě, za což jsem hodně vděčný. Když jsem zdravý, moc dobře ví, že je těžké, abych byl doma," doplnil.

Lákadlem pro něho byla i možnost zopakovat si opojný úspěch z Prahy. "Samozřejmě je lepší, když máš takové vzpomínky. Hlavně po loňsku, kdy to bylo v Praze opravdu nádherné," vrátil se do dní plných euforie.

"Celá republika tím žila a jsou to určitě super vzpomínky. Teď je nový rok, nás čeká nový turnaj, ale určitě se pokusíme znovu uspět," slíbil Pastrňák.

Celkem 13 hráčů ze 24 v konečné nominaci bylo u loňského triumfu. "Určitě to pomůže hlavě a mentalitě. My, co jsme tam byli, víme, co musíme udělat. Parta byla neskutečná, drželi jsme pospolu," pochvaloval si kanonýr Bostonu.

"Ať už to byli hráči, kteří nehráli, nebo hráč první lajny, všichni jsme na stejné úrovni a musíme tahat za jeden provaz. Jak jsme viděli ve finále. Někdo se zraní a další musí naskočit, aby ho nahradil. Recept určitě známe," dodal.

Dopolední trénink strávil po boku Lukáše Sedláka a Romana Červenky. Asistent trenéra Jiří Kalous připustil, že ve stejném složení by mohla tato útočná formace začít i na šampionátu.

"S Červusem jsem hrál často, ale se Sedlem jsem ještě nehrál. Určitě bude super mít společně ještě těch pár tréninků. Doufejme, že nám to bude sedět," přál si Pastrňák.

Přechodem z úzkého kluziště na široké se nijak moc nezabývá. "Musím říct, že to vůbec nepoznám. Pro gólmany je to asi trošku těžší. Za mě je tam samozřejmě víc prostoru, trošku změna úhlů střel, ale nic velkého bych v tom nehledal. Víc místa je samozřejmě někdy lepší," podotkl Pastrňák.

Potěšilo ho, že do finální nominace se prosadil i jeho klubový spoluhráč Jakub Lauko. "Jsem za něj moc rád. Jak za to, že jede na mistrovství, tak i proto, že je zpátky u nás v Bostonu. Je to skvělý kluk, má to vydřené. Super kluk do kabiny, je s ním sranda, má energii, bojovnost. Dal v Brně dva krásné góly. Doufejme, že mu to takhle půjde i na šampionátu," řekl Pastrňák.