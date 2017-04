Před Pardubickým vinařským půlmaratonem startovali handbikeři. První do cíle dorazil Václav Antal

před 1 hodinou

V sobotu startovali na Pardubickém vinařském půlmaratonu, který se v ulicích města koná od roku 2007, kromě pěti tisíc běžců již tradičně také závodníci na handbicích. Dvacet čtyři sportovců z České republiky a ze Slovenska usedlo do handbiků v rámci prvního kola 11. ročníku Českého poháru handbike. Zvítězil Václav Antal.

Pardubice - Úvodní závod Českého poháru handbike 2017 se, jak je již zvykem, uskutečnil jako součást Pardubického vinařského půlmaratonu. Závodníci na handbicích vyrazili na trať v 10:30 a závod brzy ovládl a nakonec i vyhrál Václav Antal. Druhý dojel Daniel Kukľa ze Slovenska, třetí místo obsadil Zbyněk Švehla. Z žen dojela první slovenská závodnice Anna Oroszová, celkově šestá.

"Závod je to skvělý, protože je spojený s půlmaratonským během a je tam o nás dobře postaráno. Trať byla trošku horší než loni - mimo jiné proto, že na trase bylo hodně retardérů. Z toho závodního hlediska - ti nejlepší dva až tři čeští handbikeři v Pardubicích nebyli, protože se účastnili závodu ve Francii, takže se jelo bez největších favoritů," hodnotil úvodní závod Českého poháru třetí Zbyněk Švehla, který si oproti loňskému ročníku pohoršil o jedno místo.

"Závod suverénně opanoval Václav Antal, ten vedoucí skupině, ve které jsem byl také, ujel na pátém kilometru a udělal si svůj závod. Takže sláva Vaškovi," dodal Švehla.

Shodou okolností slaví Pardubický vinařský půlmaraton i Český pohár handbike stejný ročník založení. Oba závody se poprvé konaly v roce 2007 a právě od tohoto roku hostí pardubický půlmaraton jeden ze závodů v rámci Českého poháru silničních handbiků. Handbikeři se tedy letos podívali do Pardubic již pojedenácté.

Zásluhu na pořádání závodu na handbicích v rámci slavného pardubického běhu má jeho zakladatel Oldřich Bujnoch společně s Pavlem Studničkou, bývalým reprezentačním trenérem tělesně postižených sportovců, který působí v Pardubicích. Právě u nich myšlenka na připojení handbikerů k této akci vznikla.

"Závodníci na handbicích mají na našem závodě startovné zdarma, snažíme se jim zajistit skvělý servis. Do budoucna bychom zde chtěli zvýšit počet závodníků na handbicích," říká zakladatel a hlavní organizátor Pardubického vinařského půlmaratonu Oldřich Bujnoch.

Také Zbyněk Švehla by více konkurentů na závodě přivítal: "Mohla by být větší účast ze strany handbikerů, ale to je těžké zařídit, vzhledem k tomu, že to koliduje se závodem ve Francii. Určitě by vinařskému půlmaratonu slušelo, kdyby tam bylo o deset až patnáct více handbikerů. Bylo by to pro nás závodníky zajímavější." Nižší účast závodníků v Pardubicích je zapříčiněna konáním Evropského poháru EHC ve francouzském Rosenau ve stejném datu.

