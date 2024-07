"V Tokiu mi zničili život, teď mě zabíjí znovu." Šermem smýkají vášně a sporné ortely

Nestačí, že mají jako jedni z mála sportovců na olympiádě v ruce zbraň, v pařížských soutěžích v šermu planou obrovské emoce.

Sandro Bazadze na OH 2024 v Paříži | Foto: Reuters

Gruzínská šermířská hvězda Sandro Bazadze odjíždí z Francie extrémně zklamaná. Na hrách ho naštvali rozhodčí, dokonce prohlásil, že ho "podruhé zabili".

Šermířská soutěž se konala v Grand Palais, historickém objektu známém tím, že se zde od roku 1900 konaly četné výstavy.

Bazadze, který včera oslavil 31. narozeniny, se narozeninového dárku nedočkal. V souboji mezi 16 nejlepšími šavlisty na světě se místo toho postaral o dramatický výstup.

V souboji s Egypťanem Mohamedem Amerem rozhodl o vítězi jediný bod. Ten byl nejdříve přiznán Gruzínci, ale po analýze videa bylo všechno jinak. Závěrečný dotek provedl zástupce afrického kontinentu, který tak slavil vítězství 15:14.

Rozzuřený Bazadze odmítl opustit planš a frustraci zaměřil na rozhodčí Vanesu Chichonovou. Na Španělku křičel jak zběsilý, ta však jeho protesty ignorovala a opustila dějiště zápasu.

"Podruhé, stejně jako v Tokiu, mě rozhodčí zabíjejí. V Tokiu mi zničili život, málem ukončili kariéru. Ale vrátil jsem se, stal jsem se prvním na světě a připravoval se na olympijské hry, ale ona mě zabíjí," postěžoval si naštvaný Gruzínec.

Další extrémně vyrovnaný duel se konal ve finále fleretistů. Opět o držiteli zlata rozhodl jediný bod. Cheung Ka-long z Hongkongu porazil Itala Filippa Macchiho 15:14.

Také zde se měnil autor vítězného doteku. Místo závodníka z Itálie jej analýza videa přisoudila sportovci z Asie. Výsledek se hrubě nelíbil zástupcům Italského národního olympijského výboru (CONI) a podali formální stížnost po kontroverzním vítězství Čcheung Ka-lunga

Ještě v aréně neudržel nervy trenér Stefano Cerioni. Kouč s neskrývaným italským temperamentem vyčinil rozhodčím, že jeho svěřenci připravili o zlato.

"Nikdy jsem nic takového neviděl, ani jako sportovec, ani jako trenér. Doufám, že je to jen neschopnost, nic jiného bych nechtěl naznačovat. Macchi je pro mě morální vítěz. Trhá mi to srdce, protože jsme na něm tvrdě pracovali," prohlásil Cerioni pro televizi RAI.

"Stříbro je skvělá medaile, ale zlato je něco jiného. Teď musíme čekat čtyři roky, abychom se o to pokusili znovu," dodal odhodlaně.

Místo dvou šermířek tři

Egyptská šavlistka Nada Háfizová měla včera v Paříži dvojnásobný důvod k oslavě. Nejenže si připsala první vítězný zápas na olympiádě, ale navíc se jí to podařilo v sedmém měsíci těhotenství.

Šestadvacetiletá Háfizová, která startovala na svých třetích olympijských hrách, zvítězila nad americkou světovou desítkou Elizabeth Tartakovskou v poměru 15:13. V osmifinále pak nestačila na Korejku Čon Ha-jong.

"To, co se vám zdá jako dvě hráčky na planši, byly ve skutečnosti tři! Byla jsem to já, moje soupeřka a moje malé dítě, které teprve přijde na svět!" napsala na Instagram.

"Píšu tento příspěvek, abych popsala, jaká hrdost naplňuje mou bytost za to, že jsem si zajistila místo v osmifinále. Tato olympiáda byla jiná. Třikrát olympionička, ale tentokrát s sebou nosím malého olympionika!" dodala Egypťanka.