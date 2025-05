„Bojujeme!“ Závodník poslal světu poslední vzkaz, pak přišla nehoda a smrt

Britský motocyklový jezdec Owen Jenner měl před sebou celou kariéru. Ve 21 letech zemřel při závodě, který pro něj znamenal splněný sen.

Jenner si od dětství vystřihoval fotky oblíbených jezdců z časopisů. V garáži měl plakáty legend britských superbiků, na stole model motorky a v hlavě jediný plán: jednou být mezi nimi.

Když se letos na jaře postavil na startovní rošt britského šampionátu supersportů v barvách týmu Rapid Honda, žil svůj sen. V pondělí o něj ale v Oulton Parku přišel.

A s ním i o život.

Bylo mu teprve jedenadvacet. Měl za sebou tituly v juniorských kategoriích, dominanci ve třídě GP2 s osmnácti vítězstvími z dvaadvaceti závodů.

Byl na vzestupu. Cílevědomý, pracovitý, ovšem zároveň přístupný, usměvavý kluk, který si navzdory úspěchům nikdy nezakládal na tom, že je "někdo".

Pro své okolí byl vždy především Owen - kluk z East Sussexu, který miloval jízdu na motorce a prohánění se po okruzích.

Na závod v Oulton Parku se těšil. V týmu Rapid Honda měl po boku mladšího kolegu Harleyho McCabea, se kterým trávil většinu víkendů nejen na trati, ale i mimo ni.

"Byl jako můj starší brácha. Vždycky mě podržel, poradil, ale taky rozesmál. V paddocku bude strašně chybět," napsal McCabe na sociálních sítích.

V den nehody sdílel Owen fotku z boxu s krátkým komentářem: "Let’s push." Chtěl zabojovat o další posun vpřed, ukázat, že si zaslouží být mezi nejlepšími.

Místo toho přišla po startu první zatáčka… a v ní pád, řetězová havárie jedenácti jezdců a Owenovo smrtelné zranění hlavy. Nebyl sám, kolizi zaplatil životem i devětadvacetiletý Shane Richardson z Nového Zélandu.

"Ten den mi umřel bratr. Ne pokrevní, ale duševní," napsal jezdec Cameron Dawson.

"Byl to kluk, co se uměl radovat i z maličkostí. Po každém dojezdu si dal jahodový milkshake, říkal tomu ‚vítězný rituál‘. Ať byl první nebo osmý, prostě si ho zasloužil," dodal.

Kdo ho mladého závodníka znal, mluví o jeho houževnatosti a srdci. Na začátku kariéry si sehnal první závodní výbavu ze druhé ruky. Spal ve stanu, jen aby mohl být na trati.

Jeho otec, bývalý automechanik, mu pomáhal se servisem a máma pekla sušenky pro celý tým. Byla to rodina, která závodila dohromady. Jeho cesta nebyla ušitá z peněz, ale z odhodlání.

"Závodění bylo jeho životem. Nehonil se za slávou, ale za momentem, kdy projíždíš cílem s pocitem, že jsi do toho dal všechno," řekl Jennerův trenér z juniorských let. "A Owen do toho vždycky dal všechno."

Po jeho smrti zůstala prázdná sedačka v boxu, helma na polici a obrovská díra v srdcích všech, kdo s ním kdy sdíleli trať. Motorsport je krásný, ale krutý svět.

Příběh Jennera je bolestivou připomínkou, jak tenká je hranice mezi euforií a tragédií.