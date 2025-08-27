Dusil se vlastními zuby. Zápas wrestlerů se změnil v horor

Krvavý horor přímo v ringu. Raja Jackson, syn slavného bojovníka UFC Quintona "Rampage" Jacksona, během zápasu ztratil kontrolu a z veterána wrestlingu Stuarta Smitha udělal trosku.
Brutální útok začal tvrdým sražením soupeře k zemi. "Viděl jsem první ránu, pak druhou, a říkal jsem si, že tohle je špatně. Kéž bych tam skočil hned," vzpomínal zápasník Douglas Malo, který se pokusil nesmyslné bití zastavit.
Smith zůstal ležet v kaluži krve, dusil se vlastními zuby a musel být okamžitě převezen do nemocnice.
"Snažil jsem se ho uklidnit, ale otočil se proti mně. Dostal jsem ránu do oka, přestože jsem se nechoval agresivně. Řekl jsem mu: Co jsi to za člověka? Chceš pozornost, tak mlátíš chlapa, co je napůl v bezvědomí?" popsal rozhořčeně Malo, který nakonec s dalšími lidmi zajistil pořádek v ringu.
Bezpečnostní služba a ostatní wrestleři nakonec Jacksona odtrhli, ale bylo už pozdě. Smith utrpěl těžké poranění hlavy a podle lékařů ho čeká dlouhá a bolestivá rekonvalescence.
Den po incidentu se k situaci vyjádřil Smithův bratr Andrew: "Stuart odpočívá po vážném poranění hlavy. Je při vědomí a komunikuje, ale čeká ho těžká cesta. Pro nás všechny je to náročné období."
Zároveň poděkoval za podporu fanoušků: "Stuart miluje wrestling, svou rodinu i fanoušky. Je to jeho život. Teď ale potřebuje čas na uzdravení."
Smithova manželka Contessa založila veřejnou sbírku na pokrytí léčby a rehabilitace. Fanoušci projevili obrovskou solidaritu - na platformě GoFundMe se během krátké doby vybralo přes 70 tisíc dolarů.
"Jsme všem neskutečně vděční. Těžko se daří odpovídat na všechny zprávy, ale víme, že Stuart má kolem sebe spoustu lidí, kteří na něj myslí," dodal Andrew Smith.
Celý incident šokoval wrestlingový svět. Raja Jackson, od něhož se očekávalo, že půjde ve stopách slavného otce a vybuduje si vlastní sportovní jméno, si tímto výbuchem násilí vysloužil pověst bezcitného rváče.
"Co je to za člověka, když zmlátí někoho, kdo se nemůže bránit?" kroutil hlavou Malo.
Fanoušci na internetu nešetřili kritikou a označují Jacksonovo chování za ostudu celého sportu.