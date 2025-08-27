Ostatní sporty

Dusil se vlastními zuby. Zápas wrestlerů se změnil v horor

Radek Vičík Radek Vičík
27. 8. 2025 16:00
Syn legendy UFC brutálně zbil veterána, který skončil v bezvědomí a málem se udusil.
Zápasník Stuart Smith skončil po brutální "nakládačce" od soupeře v nemocnici.
Zápasník Stuart Smith skončil po brutální "nakládačce" od soupeře v nemocnici. | Foto: KDENkickclips

Krvavý horor přímo v ringu. Raja Jackson, syn slavného bojovníka UFC Quintona "Rampage" Jacksona, během zápasu ztratil kontrolu a z veterána wrestlingu Stuarta Smitha udělal trosku.

Brutální útok začal tvrdým sražením soupeře k zemi. "Viděl jsem první ránu, pak druhou, a říkal jsem si, že tohle je špatně. Kéž bych tam skočil hned," vzpomínal zápasník Douglas Malo, který se pokusil nesmyslné bití zastavit.

Smith zůstal ležet v kaluži krve, dusil se vlastními zuby a musel být okamžitě převezen do nemocnice.

"Snažil jsem se ho uklidnit, ale otočil se proti mně. Dostal jsem ránu do oka, přestože jsem se nechoval agresivně. Řekl jsem mu: Co jsi to za člověka? Chceš pozornost, tak mlátíš chlapa, co je napůl v bezvědomí?" popsal rozhořčeně Malo, který nakonec s dalšími lidmi zajistil pořádek v ringu.

Bezpečnostní služba a ostatní wrestleři nakonec Jacksona odtrhli, ale bylo už pozdě. Smith utrpěl těžké poranění hlavy a podle lékařů ho čeká dlouhá a bolestivá rekonvalescence.

Den po incidentu se k situaci vyjádřil Smithův bratr Andrew: "Stuart odpočívá po vážném poranění hlavy. Je při vědomí a komunikuje, ale čeká ho těžká cesta. Pro nás všechny je to náročné období."

Zároveň poděkoval za podporu fanoušků: "Stuart miluje wrestling, svou rodinu i fanoušky. Je to jeho život. Teď ale potřebuje čas na uzdravení."

Smithova manželka Contessa založila veřejnou sbírku na pokrytí léčby a rehabilitace. Fanoušci projevili obrovskou solidaritu - na platformě GoFundMe se během krátké doby vybralo přes 70 tisíc dolarů.

"Jsme všem neskutečně vděční. Těžko se daří odpovídat na všechny zprávy, ale víme, že Stuart má kolem sebe spoustu lidí, kteří na něj myslí," dodal Andrew Smith.

Celý incident šokoval wrestlingový svět. Raja Jackson, od něhož se očekávalo, že půjde ve stopách slavného otce a vybuduje si vlastní sportovní jméno, si tímto výbuchem násilí vysloužil pověst bezcitného rváče.

"Co je to za člověka, když zmlátí někoho, kdo se nemůže bránit?" kroutil hlavou Malo.

Fanoušci na internetu nešetřili kritikou a označují Jacksonovo chování za ostudu celého sportu.

Související

Legenda MMA prohrála soud. Za znásilnění musí zaplatit desítky milionů

UFC 246 - Conor McGregor v Donald Cerrone Weigh-In
 
Mohlo by vás zajímat

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Pozavírejte ty idioty." Demonstranti na Vueltě ohrozili i Čecha, problémy se kupí

"Pozavírejte ty idioty." Demonstranti na Vueltě ohrozili i Čecha, problémy se kupí

Český biatlon bude na olympiádě zastupovat celkem deset závodníků. Stejně mužů a žen

Český biatlon bude na olympiádě zastupovat celkem deset závodníků. Stejně mužů a žen

Jágr přiletěl na EuroBasket soukromým letadlem, Češi ale padli

Jágr přiletěl na EuroBasket soukromým letadlem, Češi ale padli
Ostatní sporty sport Obsah wrestling

Právě se děje

před 9 minutami
Auto

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz
Prohlédnout si 20 fotografií
Model X7 má oslovit zákazníky zpracováním a výbavou.
Automobilka se chlubí tím, že se inspirovala u Mercedesu, s nímž 20 let spolupracuje.
Aktualizováno před 9 minutami
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky
Zahraničí

ŽIVĚ
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 26 minutami
Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let
Zahraničí

Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Premiérka se zpětně omluvila za telefonát s kambodžským expremiérem v době konfliktu mezi oběma zeměmi.
před 38 minutami
Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa
Ostatní sporty

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Měl vždy svůj názor, a i když občas dojde k jejich výměně, tak náš vztah je bezproblémový,“ říká o svém synovi a svěřenci kanoista Petr Fuksa.
před 1 hodinou
Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy
Motorismus

Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Promotér ruské Velké ceny žaluje formuli 1 u londýnského soudu. Po zrušení závodů kvůli invazi na Ukrajinu žádá 50 milionů liber.
před 1 hodinou
Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet
Domácí

Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Inflace se drží pod třemi procenty a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje.
před 1 hodinou
Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus
Kultura

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

The Rasmus měli původně vystoupit už loni, svou účast však nakonec odřekli.
Další zprávy