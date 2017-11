WADA získala data z ruské antidopingové laboratoře

před 1 hodinou

Světová antidopingová agentura (WADA) možná získala zbývající dílek skládačky při vyšetřování státem podporovaného dopingu v Rusku. WADA dnes oznámila, že od konce října vlastní v elektronické podobě výsledky všech dopingových testů provedených v moskevské laboratoři od ledna 2012 do srpna 2015. Převážně tímto obdobím se loni zabývala při svém vyšetřování McLarenova komise, jež upozornila mimo jiné na manipulaci se vzorky během olympijských her v Soči 2014. WADA neoznámila, jak tato citlivá data získala. Podle listu New York Times to nebylo z oficiálních zdrojů, ale od informátora. Agentura v současnosti materiál prověřuje.

