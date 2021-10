Podívejte se na nejnovější díl Sportovního Sociálu. Dozvíte se v něm, jak se dá spojit gymnastika a fotbal, co a proč prodává David "Pasta" Pastrňák a také ukážeme, co by mohlo pomoci nastartovat trápící se tým Slavie.

1:41 Propojení fotbalu a moderní gymnastiky ještě nikdy nebylo krásnější | Video: Jiří Škuba, Erika Šedivá