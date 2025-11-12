Ostatní sporty

Rukavice na provázku, šály i nová raškovka. Češi chtějí uchvátit hlavní město módy

Český olympijský výbor spolu se značkou Alpine Pro představil kolekci, v níž se sportovci vydají na zimní olympijské hry 2026 do Milána a Cortiny d’Ampezzo.
Návrháři se inspirovali tradiční českou trikolórou - modrou, červenou a bílou - ale zároveň vsadili na moderní střihy a funkční materiály určené do náročných podmínek alpské zimy.

Kolekce má být nejen reprezentativní, ale i praktická, aby českým sportovcům poskytla pohodlí při přesunech, trénincích i slavnostních ceremoniích.

Hlavní důraz byl kladen na kvalitu materiálů a technické zpracování. Oblečení prošlo testováním v extrémních teplotách a obsahuje membránové vrstvy zajišťující odolnost proti větru i vlhkosti.

"Místo obvyklé bílé barvy jsme tentokrát podle přání sportovců zvolili úplně jiný styl. Milán je městem módy stejně jako Paříž, a tak jsme znovu sáhli po neotřelém návrhu. Inspirovali jsme se právě italskou módou," řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

"V Cortině 1956 se poprvé konaly zimní olympijské hry v Itálii, poprvé je vysílala televize. Zapsaly se do historie nejen sportovními výkony, ale i svým stylem. Svetr s výraznými vzory se stal sběratelským kouskem, který dodnes fascinuje milovníky designu. Na tuto tradici nyní navazuje i naše kolekce," dodal šéf českých olympioniků.

Z hlediska vzhledu se kolekce vyznačuje čistými liniemi, decentními motivy sněhových krystalků a moderní grafikou, která kombinuje prvky trikolóry s minimalistickým designem. Výsledkem je elegantní a současně dynamický styl, který má podtrhnout sebevědomí české výpravy.

Novinkou oproti předchozím olympijským kolekcím je větší důraz na udržitelnost a univerzálnost. Oblečení je navrženo unisex, s možností využití i mimo sportovní prostředí, a část kolekce bude dostupná i pro fanoušky.

"Kolekce se inspiruje hokejovými úbory, svetr je retro prvkem odkazu na doby, kdy byl nezbytným doplňkem zimního oblečení. To vše doplňuje ikona italské módy - dlouhá červená šála," doplňuje akademický malíř Milan Jaroš, autor grafické podoby kolekce inspirované tvorbou grafika, malíře a ilustrátora Vojtěcha Preissiga.

Nástupová kolekce a kolekce pro fanoušky Českého olympijského a paralympijského týmu pro zimní olympijské hry 2026 | Video: olympijskytym.cz
 
