Ostatní sporty

Tři měsíce sám na moři. Německý dobrodruh vyráží přes Atlantik na paddleboardu

Radek Vičík
před 13 minutami
Německý sportovec a ekologický aktivista Michael Walther se chystá na neobvyklý pokus. Bez doprovodu a pomoci se chce na paddleboardu vydat z Evropy až do Jižní Ameriky.
Michael Walther chce na paddleboardu přeplout z Evropy do Jižní Ameriky.
Michael Walther chce na paddleboardu přeplout z Evropy do Jižní Ameriky. | Foto: Böckler / Gebrüder Weiss

Na konci září čeká Michaela Walthera cesta, na kterou si dosud nikdo netroufl. Padesátiletý sportovec z Kielu se rozhodl překonat Atlantik na paddleboardu.

Vypluje z portugalského Lagosu a přes Kanárské ostrovy a Kapverdy by měl dorazit až do Francouzské Guyany. Celkem ho čekají přibližně tři měsíce na širém oceánu.

Z cílového přístavu Cayenne dopraví hlavní partner, přepravce Gebrüder Weiss, paddleboard po moři zase zpět do Kielu.

Walther nechce jen usilovat o rekord. Celý projekt má upozornit na křehkost oceánů a potřebu jejich ochrany.

I proto se vědomě vzdal doprovodné lodi a externího zásobování. Spoléhat bude výhradně na své schopnosti a na vybavení, které si s sebou poveze.

Součástí cesty je i vědecký rozměr. Pomocí hydrofonu bude Walther zaznamenávat zvuky mořských živočichů.

Tyto nahrávky poskytne Alfred-Wegener-Institutu, přednímu německému centru pro výzkum oceánů. Vědci tak získají další data o tom, jak se změny klimatu promítají do života pod mořskou hladinou.

Pro Walthera nejde o první odvážný projekt. Už dříve s paddleboardem splul velké německé řeky a vydal se také na Island, kde natáčel dokument o tání ledovců.

Ochrana životního prostředí je pro něj dlouhodobým posláním, stejně jako snaha ukázat, že i zdánlivě nemožné výzvy mají smysl.

 
