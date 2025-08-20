Tři měsíce sám na moři. Německý dobrodruh vyráží přes Atlantik na paddleboardu

Na konci září čeká Michaela Walthera cesta, na kterou si dosud nikdo netroufl. Padesátiletý sportovec z Kielu se rozhodl překonat Atlantik na paddleboardu.
Vypluje z portugalského Lagosu a přes Kanárské ostrovy a Kapverdy by měl dorazit až do Francouzské Guyany. Celkem ho čekají přibližně tři měsíce na širém oceánu.
Z cílového přístavu Cayenne dopraví hlavní partner, přepravce Gebrüder Weiss, paddleboard po moři zase zpět do Kielu.
Walther nechce jen usilovat o rekord. Celý projekt má upozornit na křehkost oceánů a potřebu jejich ochrany.
I proto se vědomě vzdal doprovodné lodi a externího zásobování. Spoléhat bude výhradně na své schopnosti a na vybavení, které si s sebou poveze.
Součástí cesty je i vědecký rozměr. Pomocí hydrofonu bude Walther zaznamenávat zvuky mořských živočichů.
Tyto nahrávky poskytne Alfred-Wegener-Institutu, přednímu německému centru pro výzkum oceánů. Vědci tak získají další data o tom, jak se změny klimatu promítají do života pod mořskou hladinou.
Pro Walthera nejde o první odvážný projekt. Už dříve s paddleboardem splul velké německé řeky a vydal se také na Island, kde natáčel dokument o tání ledovců.
Ochrana životního prostředí je pro něj dlouhodobým posláním, stejně jako snaha ukázat, že i zdánlivě nemožné výzvy mají smysl.