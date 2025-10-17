Ostatní sporty

Zprvu dostihy, výstavy, stánky a nakonec obří pivní haly. Oktoberfest měnila historie

před 3 hodinami
Z jednoho dostihu vznikl největší pivní festival světa. Oktoberfest dokazuje, že sport dokáže stmelit národy i proměnit tradice.
Útočník mnichovského Bayernu Harry Kane s manželkou Katie Goodlandovou na letošním Oktoberfestu
Útočník mnichovského Bayernu Harry Kane s manželkou Katie Goodlandovou na letošním Oktoberfestu | Foto: Reuters

Když se v říjnu 1810 konala v Mnichově svatba korunního prince Ludwiga a princezny Theresy, nikdo netušil, že právě ten den dá vzniknout největšímu pivnímu festivalu světa - Oktoberfestu.

Začalo to jednoduše. 17. října 1810 uspořádal major městské gardy Andreas Michael Dall’Armi na kraji Mnichova dostih. Měla to být důstojná tečka za dny slavnostních oslav. Město bylo vyzdobené, rozdávalo se pečivo, lidé slavili. A hlavní událostí měl být právě závod koní.

Podle legendy s původním nápadem přišel kočí Franz Baumgartner - nejenže navrhl dostih, ale také se ho zúčastnil. A vyhrál. Jeho kůň porazil téměř třicet soupeřů a Baumgartner si odnesl zlatou medaili od hraběte z Montgelasu.

Od koní k milionům litrů piva

Tradice dostihů v Mnichově sahala do minulosti - už ve středověku se tu konal slavný Scharlachrennen, "červený závod", který končil u jedné z městských bran. Takže nový dostih jen navázal na dávné zvyky. Tentokrát se ale stal něčím víc.

Na louce pojmenované po nevěstě - Theresienwiese - se sešly tisíce lidí. Seděli na přírodní tribuně u Sendlinger Höhe, sledovali jízdu a slavili. Akce měla takový úspěch, že ji město uspořádalo i další rok. A pak znovu. A znovu.

Program se postupně rozšiřoval - přibyly zemědělské výstavy, stánky, kolotoče. V polovině 19. století se objevily první pivní stánky, které postupně narostly v obří pivní haly. V roce 1850 přibyly i slavnostní průvody. A tak se z dostihu stal festival.

Dostihy se konaly až do roku 1950, pak už jen výjimečně - třeba při kulatých výročích. Přesto se Oktoberfest ke svým koňským kořenům hlásí dodnes: před zahájením festivalu projíždí městem ozdobená pivovarská spřežení za doprovodu dechovky.

A pak přichází hlavní rituál. V pravé poledne prvního dne narazí mnichovský starosta první sud a zvolá: "O’zapft is!" - je naraženo. Poprvé to udělal v roce 1950 starosta Thomas Wimmer. A vznikla další tradice. Jen letos se na Oktoberfestu vypilo přibližně 6,5 milionu litrů piva.

Oktoberfest
Oktoberfest | Foto: Aktuálně.cz, ChatGPT

Když sport rozjede slavnost

Oktoberfest není zdaleka jediným případem, kdy se sportovní událost proměnila v masovou kulturní slavnost.

Podobný příběh píší tuzemské Sokolské slety. První se konal v roce 1882 na pražském Střeleckém ostrově a vystoupilo na něm 700 mužů pod vedením Miroslava Tyrše. Už tehdy šlo o víc než jen tělesné cvičení - šlo o identitu, národ, sounáležitost.

V roce 1926 se IX. sletu na Strahově zúčastnilo 140 000 cvičenců a přišlo 800 000 diváků. O 12 let později to byla velká manifestace odhodlání bránit republiku před rozpínavým Německem.

A v roce 1948 to byl festival vzdoru Sokolů, kteří protestovali proti únorovému převzetí moci komunistickou vládou.

Od roku 1895 se na Letné konaly všesokolské slety. Na snímku je poslední z nich, z roku 1920. Na pláni se tehdy sešlo 109 tisíc diváků a 16 tisíc cvičenců. O rok později se na Letné konala také 1. dělnická olympiáda, ještě později i III. světové ženské hry.
Od roku 1895 se na Letné konaly všesokolské slety. Na snímku je poslední z nich, z roku 1920. Na pláni se tehdy sešlo 109 tisíc diváků a 16 tisíc cvičenců. O rok později se na Letné konala také 1. dělnická olympiáda, ještě později i III. světové ženské hry. | Foto: Aktuálně.cz, repro Tomáš Adamec

Slety se proměnily v gigantickou manifestaci těla, ducha i kultury. A přestože nešlo o soutěž, princip byl podobný: spojení fyzického výkonu s obřadem, kolektivní silou a symbolikou.

Tradice "sport jako slavnost" najdeme i jinde:

V Japonsku pořádají školy každoročně undōkai - sportovní dny s běhy, štafetami, hrami. Často se z nich stanou malé lokální slavnosti s jídlem a muzikou.

V Turecku se koná festival Kırkpınar, staletí trvající slavnost olejového zápasu. Zápasníci - pehlivani - potření olivovým olejem v kožených kalhotách zápasí před davy diváků.

V Indii se každý rok slaví Qila Raipur Sports Festival, přezdívaný "venkovská olympiáda". Soutěží se ve všem - od silových sportů po závody zvířat, a nechybí ani jídlo, hudba a tanec.

V antickém Řecku olympiády spojovaly sport s náboženskými a kulturními rituály.

Dnešní městské maratony nebo veřejné běhy často doprovází koncerty, trhy a gastro festivaly.

Z jednoho dostihu v roce 1810 se zrodil festival, kam dnes každoročně přijede přes šest milionů lidí. Oktoberfest má vlastní ikonografii, rituály, pravidla i mýty - a přesto si málokdo dnes vzpomene, že na začátku byl dostih.

A přesto tam ten moment pořád je. Skrytý v pivních soutěžích, v průvodech, v síle společné oslavy. Z fyzického výkonu se stala kultura. Ze sportu tradice. A z jednoho závodu legenda.

