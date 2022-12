Nakupovali veslaři předražené lodě? Podezřelé utrácení dotací bude řešit NSA

Český veslařský svaz (ČVS) čelí podezření, že v letech 2019 až 2021 zaplatil za závodní lodě víc, než bylo nezbytně nutné. Podle informací Radiožurnálu, který na případ upozornil, nakupovali veslaři lodě prostřednictvím své dceřiné společnosti a oproti ceníkům výrobců zaplatili o 1,8 milionu korun více.

Případ bude nyní prošetřovat i Národní sportovní agentura (NSA) a v případě, že zjistí pochybení, může požadovat, aby ČVS část nebo celou dotaci vrátil.

Veslaři v roce 2019 koupili 12 lodí od německého výrobce Empacher a italské firmy Filippi prostřednictvím své dceřiné společnosti Sportcentrum Račice. Zaplatili za ně 7,4 milionu korun bez daně. Podle Radiožurnálu by ale přímo u výrobců zaplatili o milion korun méně. Situace se opakovala i v dalších dvou letech, kdy rozdíl v cenách činil více než 800.000 korun.

"Předložené dokumenty jsou podnětem ke kontrole dotací na nákup strojů a zařízení Českého veslařského svazu a vykazují znaky nehospodárného využití dotace," uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Ministerstvo přitom platilo osmdesát procent nákladů na nákup lodí.

Bývalý šéf svazu Dušan Macháček ani místopředseda svazu pro ekonomiku Petr Hlídek, který jej řídí dnes, se k situaci nevyjádřili. Ondřej Šebek, jenž se 1. prosince přesunul z pozice předsedy ČVS do pozice šéfa NSA, pochybení odmítl. "Nevnímám tam jakýkoli prostor pro pochyby, veškerá výběrová řízení byla zadána v souladu se zákonem," uvedl Šebek.

Kontrolní orgány agentury ale situaci nyní prošetří. Šebek, který je v tomto případě ve střetu zájmů, do kontroly nebude vstupovat. "Můžu garantovat, že do toho vůbec nebudu zasahovat. Nejsem šílenec, aby první, co tady udělám, bylo, že bych komunikoval s kontrolním úsekem o kontrole veslařského svazu. Kdyby se tam našlo pochybení, budu postupovat velmi striktně," řekl Šebek.