Výstroj zůstala v Londýně, K2 zalil led a pak přišel otok plic. Smolná výprava končí

Český horolezec Marek Novotný ani na čtvrtý pokus nevyleze na obávanou horu K2. Letošní výprava, kterou od samého začátku provázela smůla, skončila kvůli plicnímu otoku jeho horolezeckého partnera Lukáše Jasenského. Oba dva se tak vrací zpátky do nížiny a pro letošek svůj pokus o zlezení velehory odkládají.

Když Marek Novotný v roce 2019 zkoušel vystoupat na K2 (8611 metrů) naposledy, dokázal sice zdolat obávaný Bottleneck a k vrcholu mu chybělo jen pár set metrů, ale kvůli přívalům sněhu se musel otočit a už potřetí se smířit s tím, že druhou nejvyšší horu planety zatím nezdolal.

Letos se na Chogori, jak se také K2 říká, vydal znovu, ale ani tentokrát neuspěl. Nyní se ovšem okolnosti proti výpravě, na kterou se vydal s kolegou Lukášem Jasenským, spikly od samotného začátku.

Na K2 v kraťasech

Už odlet z Prahy začal velkou komplikací, když i přes dostatečný časový předstih kvůli technickým problémům na letišti nestihli první letadlo. Dva dny proto museli strávit na letišti, než je další spoj s mezipřistáním v Londýně dovezl až do Islámábádu.

Stejnou cestu ale bohužel nedokázaly absolvovat jejich batohy, které se zasekly na londýnském letišti Heathrow. V Pákistánu se tak ocitli jen s tím, v čem usedli do letadla.

"V podstatě všechno horolezecké vybavení zůstalo v báglech. Lana, cepíny, péřové bundy, vysokohorské spacáky, mikiny, rukavice, všechno," vypočítává Novotného manželka Jeanette, které se čas od času daří s mužem spojit. "Lukáš měl třeba na sobě jen kraťasy, ve kterých vlezl v Praze do letadla," dodává.

Následovaly bezmála dva týdny bezúspěšného vyjednávání s letištěm, po kterém se oba horolezci rozhodli už v Islámábádu na bagáž déle nečekat a vydali se do základního tábora jen s tím, co si vypůjčili od horolezců, nebo s tím, co tam dokázali sehnat ve městě. Což ale zdaleka nestačilo.

"To není jako běžná dovolená, že si koupíte plavky a opalovací krém, když je zapomenete doma. Kluci si pořídili alespoň jakési spacáky a nějaké oblečení, něco jim taky půjčili další horolezci v hotelu, ale nebyla to žádná hitparáda," říká Novotná.

I díky pomoci přátel se ale nakonec podařilo dopravit za oběma horolezci balík se základním vybavením, aby přece jen mohli zkusit na K2 lézt. Navíc také lezcům přibylo jedno ze ztracených zavazadel z Londýna, byť další dvě zůstávají stále na Heathrow.

Jenže ani pod karákóramskou horou jejich smůla neskončila. Oba horolezci se vydali málo využívanou cestou přes Česenův pilíř a vyšplhali se až do druhého výškového tábora ve výšce přibližně 6300 metrů. Výš už je ale nepustilo špatné počasí.

"Počasí se kazilo, u traverzu pod dvojkou se viditelnost strašlivě zhoršila a vítr zesílil natolik, že jsem myslel, že snad umrznu. Chybělo posledních dvě stě metrů, bylo to hrozivé. Led tak tenký a pod ním jenom hladká skála, ale opět se povedlo a stojím v C2. Mám s sebou v batohu půjčenou vrcholovou bundu od Dawy a ta mě zachraňuje od umrznutí," psal přímo z K2 Novotný.

Plicní edém expedici ukončil

Počasí, které se nezlepšilo ani přes noc, nakonec přimělo oba horolezce k návratu do základního tábora. Ani sestup ale nebyl bez obtíží. Nezvykle teplé počasí v celé oblasti Karákóramu se na K2 projevilo tak, že úseky skály pokryl průhledný led, kterým si museli lezci nalézt cestu dolů.

"Stometrové úseky v téměř kolmém ledu bez jištění. Museli jsme každý zásek cepínem zopakovat čtyřikrát, abychom měli jistotu, že neuděláme chybu. Tady se chyby neodpouštějí. Já měl strach," popsal strastiplnou cestu dolů Novotný.

Sestup ale nakonec oba horolezci zvládli, nikoliv ovšem bez následků. V základním táboře se ukázalo, že Lukáš Jasenský patrně utrpěl otok plic, neboť začal vykašlávat krev.

V takovém případě je kromě okamžitého zahájení léčby nutné sestoupit do nížiny, kam se rozhodl Jasenského doprovodit i Novotný, a definitivně tak ukončit letošní nešťastnou výpravu na K2.

Kvůli špatnému počasí navíc oba musí sejít do civilizace po svých, neboť za současné špatné viditelnosti nelétají vrtulníky, které by s dopravou za jiných okolností mohly pomoci.

Ani tento poslední zvrat ale patrně Novotného neodradí od odhodlání na K2, která mu zbývá jako poslední z karákóramských osmitisícovek, konečně vylézt. "Už jsme se smáli, že to holt bude muset vyjít na pátý pokus, jako to měl Radek Jaroš při Koruně Himálaje," říká s úsměvem Novotná.