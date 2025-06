Janstova éra v čele ČUS po 13 letech skončila. Nahradit ho chtěl jediný kandidát

Jan Boháč je novým předsedou České unie sportu (ČUS). Dosavadní generální sekretář po 13 letech ve funkci vystřídal Miroslava Janstu, obviněného v korupční kauze nemocnice Motol.

Jansta v březnu rezignoval a na dnešní valné hromadě formálně jeho mandát skončil. Boháč byl jediným kandidátem na uvolněný post a byl zvolen jednomyslně, hlas mu dalo všech 131 delegátů.

Dvaašedesátiletý Boháč je dlouholetým vrcholným kanoistickým funkcionářem, nyní řídí sekci rychlostní kanoistiky. Funkci generálního sekretáře ČUS zastával od jejího vzniku v roce 2013. Již od roku 1998 byl generálním sekretářem jejího předchůdce Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV).

Boháč byl stejně jako tehdejší předseda Jansta obviněný v kauze kolem sportovních dotací, která vypukla v roce 2017. Oba funkcionáře i samotnou ČUS loni v červnu soud pravomocně osvobodil.

Brzy poté delegáti ČUS zvolili Janstu předsedou na další čtyřleté období, ale advokát a tehdejší šéf českého basketbalu odsloužil necelý rok. Kvůli obvinění v korupční kauze nemocnice Motol je Jansta od února ve vyšetřovací vazbě a v březnu na obě předsednické funkce rezignoval.

Boháč v předvolebním projevu na valné hromadě řekl, že vývoj a fungování ČUS zná minimálně posledních 25 let do nejmenších detailů. Situace českého sportu podle něj není dobrá. Jako historicky druhý předseda ČUS po Janstovi chce vyzdvihnout roli a význam sportu v české společnosti.

Sport považuje za prostředek výchovy, součást zdravotní prevence, plní podle něj i socializační úlohu. "Sport a pohybové aktivity přinesou zdravější společnost, odolnější společnost, prodlouží život ve zdraví," uvedl Boháč na tiskové konferenci.

Politická reprezentace podle něj nedostatečně vnímá tento význam sportu. Do budoucna chce Boháč sjednocením sportovního prostředí přispět k tomu, aby vrcholní sportovní funkcionáři vystupovali při jednáních s politiky jednotně.

Plánuje komunikovat s Českou obcí sokolskou, Sdružením sportovních svazů, Českým paralympijským výborem i Českým olympijským výborem, do jehož výkonného výboru byl letos na jaře zvolen.

Je zastáncem vzniku ministerstva sportu. "Sport potřebuje přímou vazbu na vládu. Není to o novém úřadu, my ten úřad máme, to je Národní sportovní agentura. Potřebuje ale mnohem silnější kompetence," uvedl.

Ministr by měl podle něj silnější pozici při vyjednávání o státním rozpočtu, z něhož aktuálně sport prostřednictvím NSA dostává čtvrtinu toho, jaký je rozpočet ministerstva kultury.

Právě ministerstvo by mohlo podle Boháče přispět k hledání nových zdrojů, například prostřednictvím společenské odpovědnosti firem nebo z evropských fondů. Možnost financovat z EU sportovní infrastrukturu v majetku obcí považuje Boháč za zásadní.

"Pak by zbylo daleko více peněz na činnost a jiné investice, které nemohou být hrazeny z evropských fondů," podotkl nový šéf ČUS, která zastřešuje téměř 7500 klubů, skoro 80 sportovních svazů a sdružuje více než milion členů.

Chce upozornit na kritickou situaci organizovaného sportu v Česku, který je postavený na dobrovolnících. Některé kluby stojí na jednom člověku, následovníci nejsou.

"Český organizovaný sport bojuje o přežití, je potřeba si to přiznat. Je to konec dobrovolníků v Čechách v přímém přenosu. Mladší generace nechce převzít odpovědnost na bázi dobrovolnické práce," prohlásil

Za jeden ze svých hlavních úkolů považuje také rekonstrukci sportovního centra Nymburk, které by se mělo stát moderním střediskem pro přípravu reprezentantů.