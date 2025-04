Osm měsíců bez zápasu. Boleslav potrestala manažera za nechutné výroky k rozhodčím

Vedení hokejového klubu z Mladé Boleslavi potrestalo sportovního manažera Martina Ševce pokutou ve výši dvou měsíčních platů a zákazem pohybovat se ve sportovním a organizačním zázemí jakéhokoliv utkání Bruslařů do konce listopadu.

Trest je důsledkem vulgárních urážek rozhodčích, kterých se Ševc dopustil po pátém utkání čtvrtfinále play off proti Hradci Králové.

Ševc vulgárně zaútočil na rozhodčí 24. března po utkání, které Mladá Boleslav prohrála 2:4.

"Z..di zas..ný, chcípněte včetně tvojí rodiny," prohlásil podle zápisu na jejich adresy.

Utkání řídili Daniel Pražák a Lukáš Květoň společně s dvojicí čárových rozhodčích Danielem Hynkem a Josefem Špůrem.

Bývalý vynikající obránce se následně za slova omluvil, stejně tak učinili i zástupci klubu.

"Omlouvám se za to, co jsem řekl. Nejsem na to hrdý. Bylo to dalece přes čáru a jsem si vědom, že jsem se měl udržet. Sám jsem táta od rodiny, což tento můj úlet dělá ještě ostudnějším," uvedl Ševc.

"Bruslaři věří, že všechno, co po jeho činu následovalo, je pro Martina Ševce dostatečně velkou lekcí, a že se nic podobného už nebude opakovat," uvedli dnes zástupci Mladé Boleslavi.

"I přes projevenou lítost je už nyní jemu uložený trest zřejmě jedním z historických nejvyšších trestů pro funkcionáře působícího v extralize," doplnil klub.

Ještě dnes by měl Ševc dostat trest i od disciplinární komise extraligy, o čemž informovala Asociace profesionálních klubů ledního hokeje na sociální síti X.