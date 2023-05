Podrazil mě nějaký streptokok, postěžoval si český skifař. Chce zabojovat o olympiádu

Veslař Jakub Podrazil už třikrát zažil atmosféru olympijských her a netají se touhou probojovat se spolu s parťákem na dvojskifu Janem Cincibuchem i do Paříže. "Fyzický potenciál mám velký, rozhodující bude zdravotní stav, který už několik týdnů ideální není," přiznal v rozhovoru pro online deník Aktuálně.cz.

Co vás trápí?

To nikdo přesně neví. Lékaři se to snaží zjistit, ale zatím je jisté jen to, že jde o jakési streptokokové či stafylokokové onemocnění. Prostě se mi něco děje v krku. Jsem už doslova přeléčený antibiotiky a s lékaři teď budeme řešit, jak na cestě k úplnému vyléčení budeme postupovat.

Jak dlouho s tímto problémem bojujete?

Jsou to už skoro dva měsíce, co jsem se ze zdravotních důvodů nezúčastnil kontrolních závodů. Pak jsem vynechal závod Světového poháru v Záhřebu, uplynulý víkend mistrovství Evropy ve Slovinsku a koncem týdne budu tradiční Primátorky sledovat jen jako divák.

Takže jste poslední týdny nemohl trénovat ani lehce?

Trénoval jsem a třeba na evropský šampionát jsem byl dobře připravený. Avšak pokaždé, když se blížily nějaké závody, tak se mi několik dní před nimi vrátila bolest v krku a s teplotou i oteklými mandlemi jsem si šel lehnout do postele.

Jak se nyní cítíte?

Od pondělí začnu naplno trénovat s vírou, že za tři týdny se vydám na svůj první letošní závod - Světový pohár do Itálie. Začátkem července bych se pak rád zúčastnil dalšího svěťáku ve Švýcarsku.

Letošní rok je předolympijský. Jak je pro vás důležitý?

Mimořádně, protože na zářijovém mistrovství světa v Bělehradu se bude rozhodovat o účasti na olympijských hrách. Pro letenku do Paříže si tam dojede jedenáct nejlepších dvojskifařů. Zdá se to být jednoduché, ale už složitější je tohoto cíle dosáhnout. O poslední dvě volná místa se pak bude v jakési kvalifikaci bojovat až příští rok.

Čtvrtá účast na olympijských hrách je tedy pro vás opět jednoznačným záměrem?

Poznat atmosféru na tomto svátku sportovců je něco výjimečného, a proto s Honzou Cincibuchem uděláme pro cestu do Paříže maximum. Před dvěma lety jsme se spolu vydali do Tokia a bylo by krásné, kdybychom pod pěti kruhy nechyběli ani tentokrát.