"Teď už se v podstatě jen válím." Strýcové se chtělo při sledování olympiády brečet

Měla jsem hodně nostalgickou náladu, přiznává Barbora Strýcová. Na začátku olympijských her v Tokiu měla u televizní obrazovky silné nutkání brečet.

Smutek a dojetí nijak nepopírá, ale jak sama říká, tenis je pro ni uzavřená kapitola. Soustředí se na další období svého života, přesto však dnes už bývalá tenistka olympijské hry v Tokiu napjatě sledovala.

"Když jsem sledovala zahájení olympiády, měla jsem husí kůži a nostalgickou náladu, musím přiznat, že se mi chtělo trochu brečet, že tam nejsem, protože jsem se na to loni tolik těšila, ale čeká mě teď úplně jiné období, hezčí, možná těžší, ale úplně jiné než olympiáda a grand slamy," otevřeně přiznává Strýcová.

Sportovní kariéru ukončila v květnu, v září se stane maminkou.

Na sport pochopitelně nezanevřela. Na začátku prázdnin pořádala svoje letní tenisové kempy pro děti, a během olympiády sledovala každý sport.

"Samozřejmě, že nejvíc jsem sledovala tenis, ale fandím všem českým sportovcům, protože mám všechny olympijské sporty moc ráda," popisuje Strýcová, která se vyznává i z lásky k atletice, zejména miluje sprint na 100 metrů.

Dorazila se podívat i do pražského Olympijského parku ve Stromovce a v tamním skateparku si společně s nejlepším českým skateboardistou Maximem Habancem vyzkoušela smontovat prkno na čas.

"Hrozně jsem se těšila, až si to vyzkouším. Jsem technický antitalent, takže to bylo hodně zábavné, ale nakonec se mi to i s pomocí Maxe podařilo," směje se Strýcová.

Bára Strýcová na olympijském festivalu:

Olympijský festival 2021 | Video: Toyota ČR

"Na skejtu jsem jezdila jako malá, ale ne moc. Mám z něj trochu strach. Teď o to víc, že si před pár týdny můj přítel na skejtu zpřetrhal vazy v koleni, a to jezdit umí," říká s respektem.

Na druhou stranu si ale myslí, že je správné, když dítě zkouší kdejaký sport: "Dítě by mělo dělat různé sporty, není dobré vést ho od začátku jen k jednomu. Myslím, že je dobré se s ním o tom moc nebavit, ale dát mu možnost vyzkoušet si atletiku, tenis, fotbal, aby byly všestranné a sami si pak mohli vybrat, co je baví. A pokud se mu nebude chtít, budu nekompromisní."

Sama se už dříve nechala slyšet, že se její dítě musí v každém případě naučit tenis. Jistě se o to hned, jak to bude možné, sama postará. Už teď je jí totiž jasné, že jí pohyb bude chybět.

"Ze začátku těhotenství jsem se ještě jakž takž hýbala a vynechávala jsem jen běh, který mi nedělal dobře, ale teď už se v podstatě jen valím," uzavírá s úsměvem semifinalistka Wimbledonu a bývalá deblová světová jednička.