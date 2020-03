Štafetu s ohněm v Řecku předčasně ukončili. Přišli na ni lidi

Řecká část štafety s olympijským ohněm byla den po slavnostním zapálení předčasně ukončena.

Při zastávce ve Spartě, kde se jí zúčastnil i americký herec Gerard Butler, známý třeba z filmu 300: Bitva u Thermopyl, přilákala nečekaně mnoho lidí, přestože národní olympijský výbor vyzýval, aby se kvůli pandemii koronaviru na trase štafety nesrocovali.

Čtvrteční ceremoniál se zapálením pochodně a startem štafety v Olympii se konal bez diváků pouze před několika vybranými hosty.

"Přijali jsme obtížné, ale nezbytné rozhodnutí zrušit zbytek plánované štafety na řeckém území," uvedl Řecký olympijský výbor po konzultaci s ministerstvem zdravotnictví a Mezinárodním olympijským výborem.

Větší počet diváků ve Spartě mohla přitáhnout i přítomnost hollywoodských herců Gerarda Butlera a Billyho Zanea, kteří se zapojili do štafety. "Doufám, že to bude pokračovat. Ve starověku se kvůli olympijským hrám zastavovaly války. Teď je to, jako bychom byli společně ve válce a společným nepřítelem je koronavirus," řekl Zane agentuře Reuters.

V Řecku bylo dosud potvrzeno 190 nakažených osob, jeden člověk onemocnění COVID-19 podlehl.

Organizátoři letní olympiády v Tokiu převezmou oheň podle plánu 19. března na stadionu v Aténách, kde se v roce 1896 konaly první novodobé olympijské hry. Diváci tam nebudou mít přístup.

V Japonsku by měla štafeta pokračovat podle připraveného scénáře. V pořadatelské zemi se rozběhne o týden později a do slavnostního zahájení her 24. července má zavítat do všech 47 prefektur.