Rodiče odjeli, tak šel do dětského domova. Romský vzpěrač je teď kamarádům za vzor

před 3 hodinami

Sedmnáctiletý český vzpěrač František Polák si zvolil náročnou cestu k vysněnému úspěchu. Kvůli svému sportu odešel od rodiny do dětského domova. Odměnou se mu stala bronzová medaile z probíhajících olympijských her mládeže v Buenos Aires.

Buenos Aires/Praha - Je to nejspíš jeden z nejsilnějších medailových příběhů české výpravy na olympijských hrách mládeže v Buenos Aires. Bronzový kov a vůbec první českou medaili získal minulý týden vzpěrač František Polák. Sedmnáctiletý kluk z dětského domova.

"Je to největší úspěch v mé kariéře, připravoval jsem se na to čtyři roky. Tak jsem moc rád, že to vyšlo," řekl nesmělý mladík pro Aktuálně.cz.

Ve váhové kategorii do 56 kilogramů zvedl v dvojboji neuvěřitelných 233 kilo. "Když jsme sem jeli, čekali jsme, že budu nejlépe pátý. Ale když jsme viděli startovní listinu, tak jsem říkal, že zaútočíme na medaili," dodal úřadující evropský juniorský šampion.

Za životním výsledkem romského chlapce je silný příběh. Sám si totiž zhruba před rokem zvolil, že půjde do dětského domova.

"Mamka odjela do Anglie, taťka je na Slovensku a já nechtěl být u strýců. Já tady zůstal i kvůli sportu, mám ho rád, tak jsem šel do dětského domova," vysvětlil Polák.

Pět let hrál florbal, rok zkoušel fotbal, ale nejvíc mu stejně učarovaly činky. "Ke vzpírání mě dostal kamarád, který mě s sebou vzal na trénink. Začal jsem zvedat váhy, bavilo mě to, tak mi to vydrželo až doteď. Poznal jsem díky tomu nové lidi, je to prostě super," přiznal.

Ředitelka dětského domova mu navíc vychází vstříc a on tak může bez problémů trénovat i závodit. "Co jsem nastoupil do dětského domova, trénuju sedmkrát v týdnu. Za jeden den nazvedám až 15 tun."

Ve vzpěračském klubu Horní Suchá je hned sedm romských vzpěračů, na nějaké narážky na jeho původ ale nehledí. "Když jsem přišel do dětského domova, tak mě ostatní brali dokonce za vzor. Jsem rád, že jsem jim teď mohl potvrdit, že tam mají dobrého vzpěrače," směje se Polák, jehož vzorem je mimo jiné i další český silák Jiří Orság.

Teď se musí soustředit na dospělé mistrovství světa a především na kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu 2020.