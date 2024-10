Novak si dělá, co chce, přiznává Djokovičova žena. Sama neví, co je Srbův cíl

Je poslední z velké trojky, který ještě nekončí kariéru a ani o tom nepřemýšlí. A to je Novaku Djokovičovi už 37 let. Jeho žena Jelena Djokovičová sama neví, co ještě pohání motory tenisového rekordmana, když letos v Paříži získal poslední vysněnou velkou trofej v podobě zlaté olympijské medaile.

Švýcar Roger Federer je ve sportovním důchodu už dva roky, Španěl Rafael Nadal končí za pár týdnů zápasy Davis Cupu. Od sezony 2025 zůstane z velké trojky světového tenisu jen slavný Srb. Pojí je rekordy, silné vztahy s dětmi i podporující manželky v pozadí. Zatímco první dva pánové se rozhodli trávit čas už jen s rodinou, Djokovič nejenže o konci neuvažuje, dokonce na nedávné exhibici přemlouval Nadala, aby ještě pokračoval. Sedmatřicetiletý Srb je momentálně čtvrtým hráčem svět. A i když je po operaci kolene a stále častěji šetří síly - kupříkladu tím, že nyní vynechá prestižní Masters v Paříži - stále má velké ambice. Vidí to na něm i jeho žena Jelena Djokovičová, rozená Rističová, která při rodákovi z Bělehradu stojí už dvacet let a prožila s ním v podstatě celou kariéru a kterou vyzpovídal argentinský list La Nacion. "Dělá si a bude dělat, co chce, jak dlouho chce. Snaží se vybírat místa, kam vyrazit a kde hrát, jak cítí, že je správné. To není moje věc," prohlásila Djokovičová. Ta se vedle syna Stefana, který v pondělí oslavil desáté narozeniny, a sedmileté dcery Tary, stará i o Nadaci Novaka Djokoviče, která vybírá finanční prostředky na vzdělání a výchovu dětí v nouzi. Plní tak hned několik rolí, ale i tak se snaží na důležité turnaje být v hledišti pro svého manžela, třeba i s dětmi. A tím nejdůležitějším momentem letošní sezony bylo finále olympijských her v Paříži, což i podle ní byla poslední nevyplněná kolonka v jinak úplném životopisu hrající legendy. "Když se mu povedlo olympiádu vyhrát, plakala jsem, ale zároveň jsem si říkala: ´Co bude dál? Jaký bude jeho další cíl? Jak ho znám, tady to neskončí.´ Doteď nevím, je to neuvěřitelné," vyprávěla. I když je Djokovič každou chvíli pryč a dlouhé týdny tráví bez dětí, jejich vztah to prý nenarušuje. "Jsou pořád malé, ale už teď ví, že jejich táta je dříč, bojovník a respektovaný člověk. Často je slyším říkat: ´Víš, kdo je můj táta?´. Je to takové to dětinské vychloubání, ale vnímají jeho odkaz," myslí si jejich maminka. Choť čtyřiadvacetinásobného grandslamového šampiona měla přitom našlápnuto na kariéru v úplně jiném odvětví. Vystudovala obchodní management v Miláně a pracovala v ropné firmě. Jenže už při studiích potkala tenisově skvěle vybaveného teenagera a život nabral jiný obrat. "Je mi ctí žít s tak inspirativním člověkem, je to duchovní a mentální obr. Společně jsme prožili pohádkový příběh," dodala.