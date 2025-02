Nosková "abnormální palbou" zdeptala hvězdu. Svět tenisu řeší i její úder turnaje

Linda Nosková po utrápeném úvodu sezony opět důrazně připomněla, jakým potenciálem disponuje. Po těžko uvěřitelném výkonu plném drtivých vítězných míčů vyřadila z "pětistovky" v Abú Zabí nasazenou dvojku Paulu Badosaovou. Semifinalistku nedávného Australian Open v prvním vzájemném střetnutí doslova zdeptala.

Dominantní tenis Lindy Noskové připomínal slavné nekompromisní jízdy Petry Kvitové během wimbledonských triumfů v letech 2011 a 2014.

I tady byla soupeřka naprosto bezradná.

I tady česká tenistka pálila jednu bombu za druhou.

I tady padaly skoro všechny do kurtu, často k čarám a neustále přikrmovaly frustraci bující na druhé straně sítě.

Badosaová co chvíli otáčela oči k nebesům i do svého boxu, gestikulovala a naznačovala, že s tímhle nemůže nic dělat. Když ji kamery za stavu 4:6, 0:3 zachytily na lavičce, bylo patrné, jak pohybem své hlavy ukazuje na Noskovou, uznale pokyvuje a říká: "Perfect, perfect."

"Nosková byla v zóně. Postoupila v naprosto impozantním stylu," komentovala 69 minut trvající duel organizace WTA.

Češka zářila na servisu: 76 procent prvních podání poslala do kurtu. Na returnu to bylo snad ještě lepší, je-li to vůbec možné. Badosaovou, podobně tvrdou ranařku, dostávala okamžitě pod tlak a servis jí vzala celkem šestkrát z devíti her.

"Wow. Linda Nosková," přispěl stručným, ale vypovídajícím komentářem známý tenisový novinář José Morgado.

Mnohé komentáře nestranných tenisových fanoušků na sociální síti X se do kategorie chvalozpěvů daly zařadit také.

"Je nemožné Lindu porazit, když je takto konzistentní. Iga Šwiateková to nedokázala a Badosaová také ne. Absolutně bez šance," zněl komentář jedné z uživatelek, která připomínala loňské životní vítězství Noskové na Australian Open nad tehdejší světovou jedničkou. "Tohle byla abnormální palba," zněl další.

V pouhých dvaceti letech si česká tenistka připsala už sedmé vítězství nad členkou první světové desítky.

Výhru 6:4, 6:1 ozdobila mnoha winnery, ale také jedním, který se vymykal.

Nosková jej navíc trefila v jednom z nejdůležitějších momentů duelu. Cestu za prvním brejkem zápasu si za stavu 3:3 vydláždila fenomenálním bekhendem po čáře, zahraném z plného běhu a z téměř beznadějné pozice.

"To není možné. Mimořádný úder," žasl moderátor. Hned se začalo psát o nejlepším úderu dosavadního průběhu turnaje.

Linda Nosková předvedla z obrany naprosto delikátní úder po čáře! 👏🔥 pic.twitter.com/7VG6s3y8ra — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 5, 2025

Pro samotnou českou tenistku nyní ale bude podstatnější, zda dokáže na dva nadstandardní výkony navázat. V prvním kole vyřídila Polku Magdalenu Frechovou 6:0, 6:3 a dohromady zatím v Abú Zabí ztratila jen osm gamů.

Ve čtvrtfinále ji čeká souboj s další polskou hráčkou Magdou Linetteovou.