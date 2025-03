Rusko všichni podporují, o Trumpa se vedou spory, vylíčil Rus torontskou kabinu

Ruský hokejový křídelník Nikita Grebenkin v aktuální sezoně poprvé nastupuje v zámoří. Své zážitky z torontské kabiny vyprávěl ruské stanici Matč TV.

V uplynulém ročníku zářil Grebenkin v Magnitogorsku, s nímž získal Gagarin Cup, trofej pro vítěze Kontinentální ligy.

V létě udělal další kariérní posun. Přesunul se do Toronta, které si ho vybralo v pátém kole draftu NHL 2022.

Před březnovou uzávěrkou přestupů však spolu s volbou v prvním kole draftu 2027 zamířil do Philadelphie za balíček, jehož hlavní položkou byl zkušený pracant do útoku Scott Laughton. Ten má Torontu pomoct ke Stanley Cupu.

Jednadvacetiletý Grebenkin tak za Maple Leafs stihl odehrát jen sedm zápasů, v nichž nebodoval.

V dresu farmářských Marlies, kteří také sídlí v Torontu, se mu však vcelku dařilo. Ve 39 kláních posbíral 21 bodů (9+12).

Jelikož celou předešlou kariéru strávil v Rusku, poprvé ho obklopovali převážně neruští spoluhráči. Ruské televizi Matč TV tak popsal své zážitky z kabiny.

Rozpovídal se, když dostal otázku na politiku. "Kluci o ní diskutují. Řeší, co se děje s Ruskem a ve světě obecně. Nikdo o naší zemi neřekl špatné slovo. Všichni Rusko podporují," spustil Grebenkin. Co konkrétně to znamená, ale neupřesnil.

Byl svědkem i diskuzí o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi, který momentálně vede celní válku s Kanadou. Do hokeje se to promítlo i na Turnaji čtyř zemí, kde kanadští diváci bučeli na americkou hymnu.

"Co se týče Trumpa, tak kluci mezi sebou vedou spory. Těch nespokojených je hodně," prozradil Grebenkin. A upřesnil, že tyto poznatky získal z kabiny farmářských Marlies, neboť v hlavním týmu moc času nestrávil.

Polovinu záložního mužstva Toronta v AHL tvoří Kanaďané. Američané mají více než čtvrtinové zastoupení. Z Evropanů jsou nejpočetnější Finové se třemi zástupci. Z Rusů po odchodu Grebenkina pravidelně hraje za Marlies akorát brankář Artur Achťamov.