Největší česká naděje na MS zklamala. Výškař Štefela skočil jen 214 centimetrů

Vicemistr Evropy Jan Štefela obsadil na halovém mistrovství světa v atletice až dělené 9. místo. Český výškař překonal jen 214 centimetrů, na 220 pak třikrát ztroskotal. Nenavázal tak na nedávný úspěch z evropského šampionátu v Apeldoornu ani na loňské páté místo z HMS v Glasgow, což byl nejlepší výsledek české výpravy.

V čínském Nan-ťingu byl Štefela s letošním a osobním maximem 230 centimetrů největší českou nadějí na medaili, ale k cennému kovu měl daleko. Ve finále, které se konalo rovnou bez kvalifikace, za ním skončil jen japonský výškař Souta Haraguči.

O devátou pozici se třiadvacetiletý český reprezentant podělil s dalšími třemi soupeři a v rozhovoru pro Českou televizi pak neskrýval zklamání. "Je to velká škoda. Necítil jsem se vůbec špatně, nohy mi jely, ale po technické stránce jsem byl dneska hrozný tragéd. Dneska jsem si nezasloužil skákat ani na okresním přeboru, natož na mistrovství světa. Nebudu se vymlouvat, prostě mi to dneska nešlo a pokazil jsem to. Byly to daleké skoky. Nebyl to skok do výšky, byl to skok do dálky," uvedl Štefela.

Výkon z mistrovství Evropy, kde napoprvé překonal 229 centimetrů, by Štefelovi stačil i na světovou medaili. Šampionem se podruhé v kariéře stal Korejec U Sang-hjo výkonem 231 centimetrů, ale nikdo jiný tuto výšku nezdolal. Stříbro bral olympijský vítěz Hamish Kerrz Nového Zélandu za 228 centimetrů, které zdolal napoprvé. Bronz získal Jamajčan Raymond Richards, který překonal 228 centimetrů na druhý pokus a měl před tím čistý zápis. Evropský šampion Oleh Doroščuk z Ukrajiny se na 228 zachraňoval až napotřetí a byl pátý.

Halový světový titul v trojskoku, který byl první dokončenou finálovou disciplínou na šampionátu v Nan-ťingu, získal Andy Díaz Hernández. Italskému atletovi k tomu stačil jediný platný pokus dlouhý 17,80 metru, což je nejlepší světový výkon této sezony. Letos Díaz Hernández vybojoval už druhé velké zlato, zhruba před dvěma týdny triumfoval také v Apeldoornu.

Díaz Hernández rozhodl už prvním pokusem, kterým se zařadil na páté místo historických tabulek. Pak přešlápl, další tři pokusy vynechal a na závěr znovu přešlápl.

Nikdo ze soupeřů se mu nepřiblížil. Stříbro k radosti domácích fanoušků získal Číňan Ču Ja-ming, stříbrný olympijský medailista z Tokia. Stačil mu k tomu výkon 17,33 metru. Na třetím místě původně skončil výkonem 17,22 metru Brazilec Almir Dos Santos, ale toho pak jury diskvalifikovala za nepovolené tretry. Na bronzovou příčku se tak posunul obhájce titulu Hugues Fabrice Zango z Burundi, který skočil 17,15 metru.

O medaile budou dnes bojovat ještě koulařky a sprinteři na 60 metrů, vyvrcholí soutěž pětibojařek.