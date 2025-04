Nedávno se smál Macháčovi, teď Francouz urážel turnaj v Ostravě. A ohrozil podavače

Zkušený francouzský tenista Adrian Mannarino nezvládl na turnaji v Ostravě pozici jednoho z největších favoritů. Skončil hned v prvním kole, své vyřazení navíc doprovodil nevhodným chováním. Dokonce raketou ohrozil jednoho z chlapců podávajících na ostravském challengeru míčky.

Před rokem v lednu, v pětatřiceti letech, dokázal Adrian Mannarino úctyhodným způsobem dosáhnout na své životní žebříčkové maximum. Po jízdě do osmifinále Australian Open stanul na sedmnáctém místě světa.

O patnáct měsíců později není ani v první stovce a jeho nevyhnutelný, střemhlavý pád bude pokračovat.

Do formy se totiž vítěz pěti turnajů na okruhu ATP nedostal ani během svého tripu do Ostravy. Ačkoli na místním antukovém turnaji plnil roli nasazené trojky, v prvním kole nestačil na mnohem hůře postaveného Ukrajince Vitalije Sačka, který mu v první sadě dokonce uštědřil "kanára".

Právě v úvodním dějství neustále chybující Mannarino ztratil nervy. V páté hře doběhl kraťas soupeře, jenže zahrál mizerně, načež vztekle mrštil raketou v nebezpečné vzdálenosti od podavače míčků.

Hned poté se ještě vulgárně vyjádřil k ostravskému turnaji a dostal od rozhodčí varování.

Šestatřicetiletý Mannarino se ve druhém setu zvedl, stejně se však poroučel po porážce 0:6, 6:7. Letos má ve statistikách strašidelnou bilanci 7 výher a 18 porážek.

Přesto dostává od slavného trenéra Patricka Mouratogloua pozvánky na lukrativní exhibice ze série Ultimate Tennis Showdown, v rámci které v únoru v mexické Guadalajaře nestačil na pozdějšího vítěze, českého tenistu Tomáše Macháče.

Na začátku dubna UTS před dalším dílem projektu v amfiteátru v Nimes zveřejnila debatu Mannarina s dalšími zkušenými tenisty Richardem Gasquetem, Davidem Goffinem a Jeremym Chardym.

"Pojďme si promluvit o Macháčovi," prohlásil v jedné chvíli Gasquet. Jak se záhy ukázalo, nikoli s cílem probírat tenisové kvality jedné z nastupujících hvězd světového tenisu.

"Jeho šortky jsou tak velikost číslo 2, ne? Viděli jste to? To je šílené. Pořád si je vytahuje, prakticky hraje ve spodním prádle," pokračoval někdejší sedmý hráč světa a jeho kolegové propukli v nekontrolovaný smích.

Ultimate Tennis Showdown je plné speciálních pravidel, a tak Goffin navrhl, že by český tenista mohl dostat trest a musel hrát v normálních kraťasech. "A nemohl by v nich běhat. Všude by ho svědily," smál se Belgičan, další bývalý člen Top 10.

Připojil se i Mannarino. "Kapsa na míček mu skoro vyčuhuje zpod trenek. Je to jako Pobřežní hlídka. Hraje ve spodním prádle," přivodil Francouz sám sobě záchvat smíchu.

"Je to neuvěřitelné," uzavřel téma Gasquet a fanouškům v komentářích se počínání kvarteta příliš nelíbilo.