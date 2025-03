Naděje Böa na triumf vyhasla na třech trestných kolech. SP poprvé ovládl Laegreid

Norský biatlonista Sturla Holm Laegreid vyhrál poprvé v kariéře celkové hodnocení Světového poháru. Velký křišťálový glóbus si zajistil po dnešním triumfu ve stíhacím závodě v Oslu, kde porazil o více než 15 vteřin úřadujícího šampiona a zbývajícího soupeře v boji o titul Johannese Thingnese Böa. Nejlepším českým reprezentantem byl v Norsku jedenáctý Vítězslav Hornig.

Vedle Horniga, který si po dvou trestných kolech polepšil oproti startu z 21. místa o deset příček, zaznamenal posun vpřed také Michal Krčmář: ubral šest míst a doběhl sedmnáctý. Tomáš Mikyska obsadil 36. místo, Petr Hák skončil 47. a Jonáš Mareček 51.

Osmadvacetiletý Laegreid uspěl díky bezchybné střelbě, zatímco s kariérou loučící se Bö musel na tři trestná kola. Před nedělním závodem s hromadným startem má Laegreid v čele na Böa nedostižný náskok 104 bodů. Zajistil si také malý křišťálový glóbus za vítězství v disciplíně.

Laegreid se dočkal velkého glóbu poté, co byl v letech 2021, 2022 a 2023 v celkovém hodnocení druhý. Vloni skončil čtvrtý. Bö naopak přišel o šanci celkově triumfovat pošesté a potřetí za sebou.

Vítěz pátečního sprintu Bö startoval s takřka půlminutovým náskokem. Na obou položkách vleže ale udělal jednu chybu a Laegreid ho v čele vystřídal. Na závěrečnou střelbu vestoje přijeli oba Norové spolu. Zatímco Laegreid byl znovu stoprocentní, Bö poslední ranou minul. Skončil tak druhý, třetí byl Francouz Quentin Fillon Maillet.

Pětadvacetiletý Hornig bojoval ve druhé polovině závodu o umístění v první desítce. Na této příčce vyjížděl i do závěrečného kola, nakonec si ale o místo pohoršil. Od desátého Němce Philippa Nawratha ho dělilo přes pět sekund.

SP v biatlonu v Oslu - stíhací závody:

Muži (12,5 km): 1. Laegreid 31:45,0 (0 tr. okruhů), 2. J. T. Bö (oba Nor.) -15,5 (3), 3. Fillon Maillet (Fr.) -23,9 (1), 4. Giacomel (It.) -24,1 (1), 5. Frey -1:37,5 (2), 6. Dale-Skjevdal (oba Nor.) -1:46,4 (4), …11. Hornig -2:08,4 (2), 17. Krčmář -2:43,9 (3), 36. Mikyska -3:38,3 (5), 47. Hák -4:42,9 (4), 51. Mareček (všichni ČR) -5:10,9 (3). Konečné pořadí stíhacích závodů (po 6 závodech): 1. Laegreid 430, 2. J. T. Bö 430, 3. Samuelsson (Švéd.) 290, 4. Giacomel 271, 5. Perrot (Fr.) 251, 6. Fillon Maillet 250, …21. Hornig 107, 29. Krčmář 71, 45. Mareček 30, 58. Mikyska 13, 65. Václavík 6. Průběžné pořadí SP (po 20 z 21 závodů): 1. Laegreid 1236, 2. J. T. Bö 1132, 3. Perrot 851, 4. Fillon Maillet 812, 5. Giacomel 790, 6. Samuelsson 785, …21. Hornig 360, 33. Krčmář 209, 44. Mareček 104, 53. Václavík 59, 64. Mikyska 27, 85. Hák 6, 91. Štvrtecký 1.