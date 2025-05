Nečas že filmoval? nechápali komentátoři. Hosták před jeho reakcí smekl

Po bezbodové premiéře na letošním mistrovství světa zazářil v následném zápase proti Dánsku dvěma góly. Více ale český hokejový útočník Martin Nečas překvapil jiným zápisem do statistik. Dvěma minutami za nafilmovaný pád. Osobně s trestem nesouhlasil. A našel zastání.

K diskutovanému vyloučení došlo zhruba v polovině utkání, kdy Češi - i díky Nečasově trefě - vedli 2:0 (nakonec zvítězili 7:2).

Útočník s číslem 98 pádil dopředu skrz dva protihráče, jenže jeden z nich, Alexander True, mu ve středním pásmu plácl hokejkou do brusle, což způsobilo Čechův pád.

Rozhodčí vyloučili Dána za podražení, ovšem dvě minuty udělili i Nečasovi. Za filmování.

"Led tady není úplně ideální. Nevím, jestli jsem zakopl o špičku svojí brusle, nebo o hokejku, kterou mi dal pod tu špičku. Myslím si ale, že k filmování to mělo daleko," hájil se Nečas po utkání.

Na hráčovu stranu se už během zápasu postavila komentátorská dvojice ČT sport.

Když Robert Záruba ohlásil trest pro Trua, hned se zarazil: "Martin Nečas půjde taky? Za nafilmovaný pád? Nevšiml jsem si, že by to přehnal."

"Vůbec. Byl v rychlosti. Proč by padal?" přikyvoval expert Hosták.

Po opakovaných záběrech se duo ve svém názoru ještě utvrdilo.

"Musím smeknout před Martinem," pokračoval pak Hosták na Nečasovu adresu a směrem k Zárubovi pronesl: "Umíš si to představit v extralize? Že hráč, který inkasuje takovéhle dvě minuty, by se tam nerozčiloval a nedělal scény? On prostě jde na trestnou lavici, ví, že je vyloučený a že s tím nic neudělá. To je disciplína."

Nečas nakonec vstřelil dva góly a vyhlásili ho nejlepším hráčem zápasu na české straně.

MARTY PARTY! 🎉🔥



Nejlepším hráčem proti Dánsku byl vyhlášen Martin Nečas se dvěma vstřelenými brankami. 🎯



🇨🇿⚔️🇩🇰 7:2#CZEDEN #MensWorlds #narodnitym pic.twitter.com/LmIeb8Ur69 — Český hokej (@czehockey) May 12, 2025

MS pro něj přitom začalo nešťastně. Kvůli zpožděné výstroji nezasáhl do úvodního zápasu proti Švýcarsku. Poté si proti Norsku odbyl letošní premiéru v reprezentaci, ale nebodoval. Zazářil až v pondělí večer proti Dánům.

"První zápas byl špatný, necítil jsem se dobře. Ve druhém už to bylo lepší. Popravdě je to pro mě stejné jako minulý rok," připomněl Nečas loňský šampionát v Česku, kde se po dodatečném příletu postupně zlepšoval.

V dánském Herningu ladí ve druhé lajně spolupráci s centrem Michaelem Špačkem a střelcem Filipem Zadinou.

"Se Záďou jsme hráli na dvacítkách a osmnáctkách, takže vím, jaký je to hráč. Tady na velkém hřišti je to jinačí. Je tu víc prostoru, víc možností se najít," komentoval souhru útočník Colorada ze severoamerické NHL.

V očích kouče Radima Rulíka dělá druhá lajna v čele s Nečasem pokroky.

"Budu si s nimi muset trochu promluvit a uvidíme," prohlásil bez bližšího výkladu po střetu s Norskem.

A po Dánech? "Daleko lepší výkon než v prvním zápase!" řekl trenér ke druhé formaci, respektive k Nečasovi. "Ne že bych ho předtím kritizoval, to vůbec. Věděl jsem, že se potřebuje srovnat. S týmem, se spoluhráči. To přece nemůže fungovat na lusknutí prstu."