Salače po kolizi přejela jeho vlastní motorka, český jezdec skončil na nosítkách

před 1 hodinou
Filip Salač nedokončil Velkou cenu Katalánska silničních motocyklů. V závodě kategorie Moto2 po ataku soupeře spadl a musel na prohlídku do lékařského centra.
Filip Salač
Filip Salač | Foto: Marc VDS Racing Team

Salač skvěle odstartoval a na chvíli se dokonce dostal na třetí pozici. Pak ale soupeři českého jezdce vyvezli mimo trať a propadl se až do třetí desítky  průběžné výsledkové listiny.

Tím ovšem smůla jezdce Elf Marc VDS Racing Team zdaleka neskončila.

V devátém kole ho v první zatáčce srazil domácí Jorge Navarro. Salače navíc jeho vlastní motorka zasáhla předním kolem do helmy.

Po kolizi musel Salač zamířit do lékařského centra v areálu okruhu v Barceloně. Podle informací stanice Nova Sport byl při vědomí.

Pro první vítězství v Moto2 si dojel nováček Daniel Holgado ze Španělska. Druhý skončil Salačův týmový kolega Brit Jake Dixon a třetí byl další domácí jezdec Daniel Muñoz.

V hodnocení šampionátu vede ve španělské bitvě Manuel González o 38 bodů před Arónem Canetem. Salač je se ziskem 79 bodů stále třináctý.

V nejslabší kategorii Moto3 se španělský závod proměnil v souboj dvou nejlepších mužů průběžného pořadí. Vyhrál Ángel Piqueras před krajanem José Antoniem Ruedou a snížil svoji ztrátu na lídra MS na 64 bodů.

Za dvojicí jezdců na KTM byl dnes třetí Japonec Taijo Furusato v sedle Hondy.

Velká cena Katalánska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Barceloně:

Moto3: 1. Piqueras 32:40,24, 2. Rueda (oba Šp./KTM) -0,081, 3. Furusato (Jap./Honda) -0,156, 4. Almansa -0,229, 5. Adrián Fernández (oba Šp./Honda) -0,542, 6. Pini (It./KTM) -0,587.

Průběžné pořadí MS (po 15 z 22 závodů): 1. Rueda 270, 2. Piqueras 206, 3. Quiles 168, 4. Muňoz 163, 5. Carpe (všichni Šp./KTM) 149, 6. Kelso (Austr./KTM) 149.

Moto2: 1. Holgado (Šp./Kalex) 36:21,444, 2. Dixon (Brit./Boscoscuro) -2,500, 3. Daniel Muňoz (Šp./KTM) -3,119, 4. González (Šp./Kalex) -4,497, 5. Guevara (Šp./Boscoscuro) -5,859, 6. Vietti (It./Boscoscuro) -6,823, …Salač (ČR/Boscoscuro ) nedokončil.

Průběžné pořadí MS (po 15 z 22 závodů): 1. González 217, 2. Canet (Šp./Kalex) 179, 3. Moreira (Braz./Kalex) 175, 4. Baltus (Belg./Kalex) 153, 5. Dixon 152, 6. Vietti 116, …13. Salač 79.

14:00 MotoGP.

 
