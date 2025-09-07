Salače po kolizi přejela jeho vlastní motorka, český jezdec skončil na nosítkách

Salač skvěle odstartoval a na chvíli se dokonce dostal na třetí pozici. Pak ale soupeři českého jezdce vyvezli mimo trať a propadl se až do třetí desítky průběžné výsledkové listiny.
Tím ovšem smůla jezdce Elf Marc VDS Racing Team zdaleka neskončila.
V devátém kole ho v první zatáčce srazil domácí Jorge Navarro. Salače navíc jeho vlastní motorka zasáhla předním kolem do helmy.
Po kolizi musel Salač zamířit do lékařského centra v areálu okruhu v Barceloně. Podle informací stanice Nova Sport byl při vědomí.
Pro první vítězství v Moto2 si dojel nováček Daniel Holgado ze Španělska. Druhý skončil Salačův týmový kolega Brit Jake Dixon a třetí byl další domácí jezdec Daniel Muñoz.
V hodnocení šampionátu vede ve španělské bitvě Manuel González o 38 bodů před Arónem Canetem. Salač je se ziskem 79 bodů stále třináctý.
V nejslabší kategorii Moto3 se španělský závod proměnil v souboj dvou nejlepších mužů průběžného pořadí. Vyhrál Ángel Piqueras před krajanem José Antoniem Ruedou a snížil svoji ztrátu na lídra MS na 64 bodů.
Za dvojicí jezdců na KTM byl dnes třetí Japonec Taijo Furusato v sedle Hondy.
Velká cena Katalánska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Barceloně:
Moto3: 1. Piqueras 32:40,24, 2. Rueda (oba Šp./KTM) -0,081, 3. Furusato (Jap./Honda) -0,156, 4. Almansa -0,229, 5. Adrián Fernández (oba Šp./Honda) -0,542, 6. Pini (It./KTM) -0,587.
Průběžné pořadí MS (po 15 z 22 závodů): 1. Rueda 270, 2. Piqueras 206, 3. Quiles 168, 4. Muňoz 163, 5. Carpe (všichni Šp./KTM) 149, 6. Kelso (Austr./KTM) 149.
Moto2: 1. Holgado (Šp./Kalex) 36:21,444, 2. Dixon (Brit./Boscoscuro) -2,500, 3. Daniel Muňoz (Šp./KTM) -3,119, 4. González (Šp./Kalex) -4,497, 5. Guevara (Šp./Boscoscuro) -5,859, 6. Vietti (It./Boscoscuro) -6,823, …Salač (ČR/Boscoscuro ) nedokončil.
Průběžné pořadí MS (po 15 z 22 závodů): 1. González 217, 2. Canet (Šp./Kalex) 179, 3. Moreira (Braz./Kalex) 175, 4. Baltus (Belg./Kalex) 153, 5. Dixon 152, 6. Vietti 116, …13. Salač 79.
14:00 MotoGP.