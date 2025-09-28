Moto

Španěl Marc Márquez se v Motegi stal posedmé mistrem světa MotoGP

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Španělský jezdec Marc Márquez se stal posedmé mistrem světa MotoGP. Titul si zajistil v dnešní Velké ceně Japonska, v níž dojel druhý za Francescem Bagnaiou z Itálie.
Marc Márquez
Marc Márquez | Foto: Reuters

Dvaatřicetiletý Márquez má na prvním místě průběžného pořadí na kontě 541 bodů. Jeho mladší bratr Álex dnes dojel šestý a na druhé příčce na něj pět závodů před koncem seriálu ztrácí nedostižných 201 bodů.

Filip Salač dojel v Motegi v kategorii Moto2 na 13. místě a po dvou nevydařených závodech bodoval. Zvítězil Španěl Daniel Holgado před týmovým kolegou českého jezdce Jakem Dixonem.

Márquez titulem potvrdil nadvládu v probíhající sezoně. V dosavadních 17 závodech jedenáctkrát vyhrál a připsal si také tři druhá a jedno třetí místo. Přidal rovněž 14 triumfů ve sprintech.

Márquez ovládl královskou třídu poprvé od roku 2019 a završil velký návrat po několika nepovedených letech, ve kterých ho trápily zdravotní potíže a musel se podrobit několika operacím.

V MotoGP navázal na tituly z let 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019. Sedmi celkovými triumfy na druhém místě historického pořadí vyrovnal Valentina Rossiho, víc už má jen osminásobný mistr světa Giacomo Agostini.

Salač odstartoval až z 18. místa, ale od začátku se posouval vpřed a v polovině závodů byl třináctý. V závěru sice ještě jednu příčku ztratil, ale dvě kola před koncem se dokázal na 13. místo vrátit.

Třiadvacetiletý Salač bodoval po dvou závodech. Před dvěma týdny v San Marinu obsadil 18. příčku, před tím jezdec stáje Elf Marc VDS po nepříjemném pádu nedokončil Velkou cenu Katalánska.

V průběžném pořadí je Salač s 82 body čtrnáctý. Vede Manuel González (238), který v Motegi skončil na páté příčce. Druhý je se ztrátou 34 bodů dnes třetí Brazilec Diogo Moreira.

Velká cena Japonska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Motegi:

MotoGP: 1. Bagnaia (It./Ducati) 42:09,312, 2. M. Márquez (Šp./Ducati) -4,196, 3. Mir (Šp./Honda) -6,828, 4. Bezzecchi (It./Aprilia) -10,128, 5. Morbidelli (It./Ducati) -10,421, 6. Á. Márquez (Šp./Ducati) -14,544.

Průběžné pořadí MS (po 17 z 22 závodů): 1. M. Márquez 541, 2. Á. Márquez 340, 3. Bagnaia 274, 4. Bezzecchi 242, 5. Morbidelli 196, 6. Acosta (Šp./KTM) 195.

Moto2: 1. Holgado (Šp./Kalex) 34:50,326, 2. Dixon (Brit./Boscoscuro) -1,304, 3. Moreira (Braz./Kalex) -5,943, 4. Alonso (Kol./Kalex) -5,985, 5. González (Šp./Kalex) -8,426, 6. Arbolino (It./Boscoscuro) -9,271, …13. Salač (ČR/Boscoscuro) 15,741.

Průběžné pořadí MS (po 17 z 22 závodů): 1. González 238, 2. Moreira 204, 3. Canet (Šp./Kalex) 189, 4. Baltus (Belg./Kalex) 182, 5. Dixon 172, 6. Holgado 153, …14. Salač 82.

Moto3: 1. Muňoz 33:09,599, 2. Rueda -1,618, 3. Quiles (všichni Šp./KTM) -2,203, 4. Perrone (Arg./KTM) -2,336, 5. A. Fernández (Šp./Honda) -3,853, 6. Jamanaka (Jap./KTM) -4,496.

Průběžné pořadí MS (po 17 z 22 závodů): 1. Rueda 315, 2. Piqueras (Šp./KTM) 222, 3. Quiles 204, 4. Muňoz 197, 5. Carpe (Šp./KTM) 157, 6. Kelso (Austr./KTM) 153.

 
