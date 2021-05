"Fénix" Grosjean chytil za mořem druhý dech. Byl krůček od prvního triumfu v IndyCar

Přestože koncem října loňského roku div neuhořel při závodě F1 v Bahrajnu, Romain Grosjean už znovu bojuje o vítězství. V IndyCar po startu z pole position dlouho vedl a vítězství mu uteklo jen o pár vteřin.

I když jméno pětatřicetiletého rodáka ze Ženevy s francouzským pasem chybí na startovní listině oválového závodu na 500 mil v Indianapolisu, málem si z trati nazývané "Stará cihelna" odvezl vítěznou trofej.

Před 105. ročníkem vrcholného amerického formulového podniku se už sedmým rokem jezdí GP Indy. Závod je vedený z velké části vevnitř oválu. Jde o upravenou trať, jakou formule 1 používala v době, kdy se Velká cena USA jela právě v Indianapolisu.

Byť tento závod už jako pilot formule 1 nezažil, okruh Grosjeanovi evidentně sedl. Letošní nováček v IndyCar to dokázal už v sobotní kvalifikaci, kterou vyhrál o 13 setin vteřiny před dvojnásobným šampionem série Josefem Newgardenem.

"Je to první pole position od roku 2011," vzpomínal jezdec týmu Dale Coyne Racing na svůj poslední kvalifikační úspěch, který dosáhl v GP2. "Posledních pár let bylo z hlediska výsledků hodně krušných. Být ve špičce, to je jako být znovu naživu."

První místo si Francouz pohlídal i druhý den po chaotickém startu a plných 44 kol vedl. Jenže po zastávce v boxech jej předjel Rinus VeeKay a o 15 let mladší Nizozemec už svoji šanci na premiérové vítězství v IndyCar nepustil z rukou. V cíli oba rivaly dělilo pět vteřin.

Spíš než na špatnou strategii si Grosjean stěžoval na jezdce z chvostu pole. Některé předjížděcí manévry o kolo byly totiž na hranici kolize. Nejvíc žehral na Japonce Takumu Sata. "Takuma jel dost na hraně. Když pak za ním ztratíte tři vteřiny a další čas předjížděním, je to docela frustrující," neodpustil si kritiku.

Teď bývalého pilota formule 1 čeká téměř měsíční pauza. Jeho místo v týmu, podobně jako v dvojzávodě na oválu v Texasu, během Indy 500 zaujme Pietro Fittipaldi. Shodou okolností stejný pilot, který jej loni po vážné havárii zastoupil v týmu Haas.