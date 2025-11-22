Moto

Pět procent za šest miliard. Formule 1 zaujala transakcí v Mercedesu

Sport ČTK Sport, ČTK
před 1 hodinou
Šéf stáje formule 1 Mercedes Toto Wolff prodal pětiprocentní podíl v týmu americkému miliardáři Georgi Kurtzovi.
Šéf stáje formule 1 Mercedes Toto Wolff
Šéf stáje formule 1 Mercedes Toto Wolff | Foto: Reuters

Kurtz je generálním ředitelem a zakladatelem společnosti CrowdStrike, která se zabývá kybernetickou bezpečností. Jeho firma je sponzorem Mercedesu.

Wolffovi transakce podle BBC vynese 300 milionů dolarů (v přepočtu zhruba 6,3 miliardy korun. Obchod stanovil hodnotu stáje na šest miliard dolarů.

Kurtz se stane technologickým poradcem Mercedesu a zároveň doplní ve strategickém řídícím výboru týmu Wolffa, šéfa automobilky Mercedes-Benz Olu Källeniuse a britského miliardáře Jima Ratcliffa, zakladatele firmy INEOS. Wolff bude i nadále šéfem týmu a generálním ředitelem.

Pětapadesátiletý Kurtz má jezdecké zkušenosti z okruhových závodů, startoval i ve 24 hodin Le Mans.

"George má neobvykle široký záběr. Je to závodník, sportovní ambasador Mercedesu a výjimečný podnikatel," ocenil Wolff.

"Rozumí požadavkům závodění i budování a rozšiřování technologických podniků. Taková kombinace přináší specifické poznatky, které budou do budoucna ve formuli 1 stále potřebnější," dodal.

CrowdStrike je partnerem tým od roku 2019. Podíl ve stáji ale Kurtz koupil jako soukromá osoba.

"Vítězství v závodech a kybernetické bezpečnosti vyžaduje rychlost, přesnost a inovace. Záleží na milisekundách a na provedení. Vyhrávají data," prohlásil Kurtz.

"Technologie mění konkurenční výhodu a lidské schopnosti všude, včetně motoristického sportu. Jsem nadšený, že mohu týmu pomoct bezpečně zrychlovat," dodal.

 
