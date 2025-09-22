Moto

Odchod za dvě miliardy. Šéf Red Bullu dostal po propuštění obří odstupné

před 4 hodinami
Bývalý šéf Red Bullu Christian Horner odešel po svém propuštění z týmu formule 1 s odstupným 80 milionů liber (2,2 miliardy korun). Uvedly to britské listy The Daily Mail a Times.
Christian Horner
Christian Horner | Foto: Reuters

Red Bull dnes dnes informoval o oficiálním Hornerově konci ve stáji bez finančních podrobností.

Jeden z nejúspěšnějších týmových šéfů v historii formule 1 byl ze své funkce odvolán po dvaceti letech začátkem července.

Až do dneška byl jednapadesátiletý Horner formálně stále zaměstnancem týmu, i když jeho povinnosti převzal Laurent Mekies.

Podle britských listů je osmdesátimilionové odstupné nižší, než by si vydělal, kdyby dodržel kontrakt do roku 2030. Příští rok se bude moci Horner do formule 1 vrátit.

Horner byl šéfem Red Bullu od jeho vstupu do F1 v roce 2005, kdy se stal historicky nejmladším manažerem v této elitní motoristické kategorii.

V minulém roce byl vyšetřován kvůli podezření z nevhodného chování k zaměstnankyni týmu, které se ale nepotvrdilo, a britský manažer byl po nezávislém vyšetřování zbaven podezření.

Red Bull ve formuli 1 pod Hornerovým vedením šestkrát ovládl Pohár konstruktérů (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023) a jeho piloti získali osm titulů - čtyřikrát Sebastian Vettel (2010 až 2013) i Max Verstappen (2021 až 2024).

 
