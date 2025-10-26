Moto

Norris v Mexiku jasně triumfoval a vede šampionát, Hamilton musel přijmout trest

před 41 minutami
Britský jezdec Lando Norris z McLarenu ovládl Velkou cenu Mexika formule 1 a posunul se o bod před týmového kolegu Oscara Piastriho do čela šampionátu. Pětadvacetiletý rodák z Bristolu porazil na okruhu bratrů Rodríquezových o více než půl minuty Charlese Leclerca z Ferrari, třetí byl Max Verstappen z Red Bullu. Australan Piastri projel cílem pátý.
Lando Norris
Lando Norris | Foto: Reuters

Norris využil start z pole position a vyhrál šestý závod v sezoně. Celkově vybojoval jubilejní desáté vítězství v F1 a první v Mexiku. Na stupně vítězů vystoupil potřetí za sebou. Do konce mistrovství světa zbývají čtyři závody, program bude pokračovat za dva týdny v Brazílii Velkou cenou Sao Paula.

Aktualizujeme

Velká cena Mexika, závod mistrovství světa vozů formule 1:

1. Norris (Brit./McLaren) 1:37:58,574, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -30,324, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -31,049, 4. Bearman (Brit./Haas) -40,955, 5. Piastri (Austr./McLaren) -42,065, 6. Antonelli (It./Mercedes) -47,837.

Průběžné pořadí MS (po 20 z 24 závodů): 1. Norris 357, 2. Piastri 356, 3. Verstappen 321, 4. Russell (Brit./Mercedes) 258, 5. Leclerc 210, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 146.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 713, 2. Ferrari 356, 3. Mercedes 355, 4. Red Bull 346, 5. Williams 111, 6. Racing Bulls 72.

 
Mohlo by vás zajímat

Norris udělal další krok ke snížení Piastriho náskoku, v Mexiku vyhrál kvalifikaci

Norris udělal další krok ke snížení Piastriho náskoku, v Mexiku vyhrál kvalifikaci

Drama v Austrálii. Mustang vletěl do bariéry, trosky kosily fotografy

Drama v Austrálii. Mustang vletěl do bariéry, trosky kosily fotografy

Formule 1 se mění v sud s prachem. Red Bull zkusil fintu, McLarenu to skřípe

Formule 1 se mění v sud s prachem. Red Bull zkusil fintu, McLarenu to skřípe

Drama se stupňuje. Verstappen vyhrál v USA a znovu stáhl manko na čelo šampionátu

Drama se stupňuje. Verstappen vyhrál v USA a znovu stáhl manko na čelo šampionátu
motorismus sport Obsah Lando Norris Formule 1 VC Mexika (Mexico City)

Právě se děje

před 11 minutami

Lyon otočil zápas se Štrasburkem a zvítězil 2:1, Karabec a Šulc hráli 77 minut

Fotbalisté Lyonu v 9. kole francouzské ligy otočili duel se Štrasburkem a zvítězili 2:1. Čeští reprezentanti Adam Karabec s Pavlem Šulcem odehráli shodně 77 minut a už nebyli na hřišti, když v…
Přečíst zprávu
před 41 minutami

V autě v Orlové byli nalezeni dva mrtví lidé, zřejmě šlo o vraždu a sebevraždu

Ve vozidle v Orlové na Karvinsku byli v neděli objeveni dva mrtví lidé. Pravděpodobně se jednalo o vraždu a sebevraždu, uvedla policie na síti X. Policie na místě stále zasahuje a veřejnosti nehrozí…
Přečíst zprávu
před 41 minutami
Norris v Mexiku jasně triumfoval a vede šampionát, Hamilton musel přijmout trest
Motorismus

Norris v Mexiku jasně triumfoval a vede šampionát, Hamilton musel přijmout trest

.Velkou cenu Mexika formule 1 vyhrál Brit Lando Norris z McLarenu a dostal se do čela šampionátu. Druhý byl Charles Leclerc, třetí Max Verstappen.
před 1 hodinou
Menšík po zdravotních trablích už počítá jen s Davis Cupem
Tenis

Menšík po zdravotních trablích už počítá jen s Davis Cupem

Tenista Jakub Menšík se odhlásil z pařížského Masters, které ve francouzské metropoli začne v pondělí.
před 1 hodinou

Vilniuské letiště bylo potřetí za tři dny uzavřeno, zřejmě znovu kvůli balonům

Letiště v litevském Vilniusu muselo být v neděli večer znovu uzavřeno kvůli objektům - pravděpodobně balonům - v jeho vzdušném prostoru. Informuje o tom agentura Reuters. Stalo se tak potřetí za tři…
Přečíst zprávu
před 2 hodinami

Prezidentem Pobřeží Slonoviny zřejmě zůstane Alassane Ouattara

Prezidentem Pobřeží Slonoviny zřejmě i v příštích pěti letech zůstane Alassane Ouattara, který stojí v čele této třicetimilionové západoafrické země od roku 2011. Agentura Reuters dnes totiž…
Přečíst zprávu
před 2 hodinami
Plzeň díky fantastickému Jedličkovi uválčila výhru s Baníkem
Česká liga

Plzeň díky fantastickému Jedličkovi uválčila výhru s Baníkem

Plzeň vyhrála i třetí soutěžní duel pod trenérem Hyským a vrátila se na čtvrté místo ligy.
Další zprávy