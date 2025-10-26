Norris v Mexiku jasně triumfoval a vede šampionát, Hamilton musel přijmout trest

Norris využil start z pole position a vyhrál šestý závod v sezoně. Celkově vybojoval jubilejní desáté vítězství v F1 a první v Mexiku. Na stupně vítězů vystoupil potřetí za sebou. Do konce mistrovství světa zbývají čtyři závody, program bude pokračovat za dva týdny v Brazílii Velkou cenou Sao Paula.
Velká cena Mexika, závod mistrovství světa vozů formule 1:
1. Norris (Brit./McLaren) 1:37:58,574, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -30,324, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -31,049, 4. Bearman (Brit./Haas) -40,955, 5. Piastri (Austr./McLaren) -42,065, 6. Antonelli (It./Mercedes) -47,837.
Průběžné pořadí MS (po 20 z 24 závodů): 1. Norris 357, 2. Piastri 356, 3. Verstappen 321, 4. Russell (Brit./Mercedes) 258, 5. Leclerc 210, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 146.
Pohár konstruktérů: 1. McLaren 713, 2. Ferrari 356, 3. Mercedes 355, 4. Red Bull 346, 5. Williams 111, 6. Racing Bulls 72.