Doyle vyhrál všechny jízdy a má třetí Zlatou přílbu, mladík Kvěch byl senzačně druhý

Jason Doyle z Austrálie ovládl 72. ročník plochodrážní Zlaté přilby a v Pardubicích triumfoval potřetí za sebou. Druhý ve finále skončil český junior Jan Kvěch, třetí dojel další Australan Brady Kurtz. Václav Milík obsadil čtvrtou pozici,

Obhájce vítězství z předchozích dvou let Doyle vyhrál na ovále ve Svítkově všechny jízdy, do nichž nastoupil. Také finále ovládl stylem start - cíl. Devatenáctiletý Kvěch se brzy probil na druhé místo, ale na překonání nedělního suveréna do konce šestikolové rozhodující jízdy už neměl.

Australané ve Zlaté přilbě v poslední dekádě vládnou, je to jejich pátý triumf. Před Doylem uspěli Darcy Ward (2013) a Chris Holder (2014).

Letošní ročník tradičního závodu se kvůli covidovým opatřením jel jen s 24 jezdci místo obvyklých 36. Také na tribunách mohly být pouze dvě tisícovky diváků.

Tradiční prodloužený plochodrážní víkend v Pardubicích začal v pátek světovým finále juniorů. Pro vítězství si v něm dojel Australan Jaimon Lidsey, Kvěch byl pátý a Petr Chlupáč skončil osmý.

V sobotu byl na programu 46. ročník juniorské Zlaté stuhy. Tu ovládl Robert Miškowiak z Polska, který se ve finále ubránil Kvěchovým útokům. Českému jezdci v cíli patřila druhá pozice.

Aktualizujeme…

Výsledky:

Finálový závod mistrovství světa juniorů na ploché dráze v Pardubicích: 1. Lidsey (Austr.), 2. Kubera (Pol.), 3. Mihailovs (Lot.), …5. Kvěch, 8. Chlupáč (oba ČR).

Zlatá stuha juniorů, 46. ročník závodu na ploché dráze v Pardubicích: 1. Miškowiak (Pol.), 2. M. Hansen (Dán.), 3. Kvěch, …6. Klíma (oba ČR).