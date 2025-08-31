Macík v okruhové premiéře na body nedosáhl, Doubek bral dvě pódia

Na mosteckém autodromu se konal další našlapaný závodní víkend. V evropském šampionátu tahačů se poprvé na okruhu představil dvojnásobný dakarský vítěz Martin Macík mladší.
V závodech NASCAR Euro Series si dvakrát pro "bednu" dojel Martin Doubek. Přes 43 tisíc diváků sledovalo mix zkušeností, odhodlání a také velkou dávku emocí.
Macík se na severu Čech ukázal ve zcela nové roli. Z písečných dun a dakarských etap se přesunul na asfalt, do konkurence evropských tahačů. V kvalifikaci zajel dvanáctý čas, v závodech se držel kolem třinácté příčky.
A i když sám přiznával, že na nejlepší mu zatím chybí zkušenosti i drzost, od prvních metrů bylo jasné, že si čtyři bodované jízdy užil.
"K první jízdě se dá říct jen to, že jsem přiletěl do první šikany, ve druhé mě zavřeli, já včas nepodřadil a už jsem neměl rychlost. Dva mě předjeli a já už za nimi odjel celý závod. Zatím nejsem jezdec, který by dokázal jít pozdě na brzdy a narvat jim to tam," sdělil Macík.
V neděli si vyzkoušel i mokrou trať. Déšť na začátku závodu přinesl nejistotu, někteří jezdci pod žlutými vlajkami závodili naplno, což Macíka zaskočilo.
"Ucukli mi asi o padesát metrů, než jsem pochopil, že mám jet taky naplno. Pak jsem se dostal do pěkného tempa, dojel kamiony přede mnou, ale prostě jsem je nedokázal předjet. Byl jsem jim normálně na nárazníku," řekl.
Výsledky - třikrát třinácté místo a jednou čtrnáctá příčka - jej nijak netrápily. "Hlavní důvod, proč tady jsem, jsou fanoušci. Chci podporovat motorsport, chci pro ně něco dělat a je mi jedno, jestli tady pojedu poslední nebo první. V tomto případě je to opravdu o tom udělat show," zdůraznil.
Zatímco Macík sbíral zkušenosti a především body u fanoušků, Doubek znovu potvrdil, že patří mezi elitu evropského NASCAR. V sobotu dojel v silnější kategorii Pro druhý, když nestačil jen na Itala Gianmarca Ercoliho.
"Trošku jsem se bál, co se stane v první zatáčce. Projeli jsme ji ale dobře, byl jsem druhý a pak už to byl trošku nudný závod, protože jsem už po třetím kole viděl, že na Jimmyho nemám," uznal český jezdec, který zvolil taktiku šetření pneumatik.
Ještě emotivnější byl jeho stý start v kategorii Open. Po kolizi v první zatáčce se propadl, ale skvělou stíhací jízdou se vyšplhal zpět na druhé místo. Jenže v posledním kole jej zezadu trefil Claudio Remigio Cappelli a Doubek skončil pátý.
"Cappelli asi psychicky neunesl, že jsem ho předjel. Myslím, že tam byly dvě tři délky auta, ale stejně mi dal ránu. Dokonce mi to pak chcíplo a musel jsem startovat z kačírku," zlobil se.
Přesto našel i pozitiva - nejrychlejší kolo mu zajistilo pole position pro nedělní závod.
V neděli se mu opět dařilo. V kategorii Open vyrazil z prvního místa, dlouho vedl, ale po restartu jej předjel Řek Thomas Krasonis. "Bohužel jsem si po restartu neuhlídal pozici. Dával jsem si pozor na vnitřek, neuhlídal venek a propadl se na druhé místo," popsal.
Rozhodnutí komisařů, kteří nezapočítali kola odjetá za safety car, ho hodně naštvalo. "Kdybychom jeli dál, tak věřím, že bych to na první místo dotáhl," litoval.
I tak se ale posunul na druhou příčku průběžného pořadí seriálu a na Krasonise ztrácí jen pět bodů. "Pocity jsou trochu smíšené, ale nasbíral jsem body. Ztrácím jen pět na prvního, což je krása. Navíc přišlo 43 tisíc lidí, což je bomba," hodnotil.
K sobotnímu pódiu z kategorie Pro přidal i šesté místo, takže Most pro něj skončil víkendem plným úspěchů.