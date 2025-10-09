Nejmladší rallyový šampion ztratil motivaci, zkusí okruhy. Už se svezl i ve formuli 1

Pětadvacetiletý finský pilot Toyoty, jenž tři soutěže před koncem seriálu útočí na třetí titul, to oznámil na sociálních sítích.
Tým Toyota Gazoo Racing v prohlášení uvedl, že Rovanperä bude s jeho podporou příští rok závodit v prestižním japonském šampionátu Super Formule.
"Tohle rozhodnutí nebylo snadné, ale už jsem o něm delší dobu přemýšlel," řekl Fin, jenž se stal v roce 2022 den po 22. narozeninách nejmladším mistrem světa v rallye v historii.
O rok později zisk titulu zopakoval. "Vzhledem k tomu, že jsem v tomto věku už v rallye dosáhl tolika úspěchů, začal jsem přemýšlet o tom, jaké další možnosti bych mohl mít a jaké další výzvy bych chtěl zvládnout," dodal.
Syn někdejšího úspěšného rallyeového jezdce Harriho Rovanperä vyhrál v rallye závod mistrovství světa jako nejmladší v historii, první triumf si připsal v roce 2021 ve věku 21 let v Estonsku.
Od té doby přidal dalších 16 vítězství, letos zatím dvě. Závodění na okruhu si vyzkoušel už vloni, kdy absolvoval v Evropě několik závodů pohárového Porsche Carrera Cupu, v listopadu testoval ve formuli 1 s monopostem Red Bullu.