Formule na silnici? Frajeřina i nehorázný risk. Část návěsu se může změnit v gilotinu

Komentář - "Duch českých" dálnic. Tak můžeme označit monopost v rudých barvách Ferrari, který se od roku 2019 zjevoval na silnicích hlavně v okolí Příbrami. Nyní policie jeho řidiče dopadla a tak bylo možné identifikovat i vůz, v němž se proháněl často až dvousetkilometrovou rychlostí po dálnici.
Podle informací webu auto.cz se jedná o formuli Dallara GP2/08. Tedy o vůz, který měl sloužit jako tréninkové "náčiní" pro budoucí piloty formule 1 v seriálu GP2 (dnes formule 2).
S karbonovým šasi, silným atmosférickým motorem Renault Mecachrome a pneumatikami bez vzorku Bridgestone patřil mezi technologické špičky své doby. Je lehký, extrémně tuhý a nekompromisní. Jenže to vše dává smysl na okruhu, kde panují předvídatelné podmínky, ne na českých dálnicích plných výmolů, kanálů a nepozorných řidičů.
Použití monopostu na běžné silnici je z hlediska legislativy zcela mimo zákon. Chybí homologace, technická kontrola, registrační značka i pojištění. Ale i kdyby to všechno formule měla, stále by byla extrémně nebezpečná.
Tento vůz byl konstruován pro hladký asfalt, vysoké rychlosti a závodní režim. Na silnici je každá nerovnost rizikem pro destrukci podvozku, zavěšení kol nebo aerodynamických prvků jako difuzor nebo ochranná lišta na spodku závodního monopostu.
Další kritický problém je bezpečnost. Karbonové brzdy potřebují vysokou provozní teplotu - za studena brzdí hůř než běžné silniční kotouče. Slicky, neboli pneumatiky bez vzorku, mají nulovou přilnavost na mokru a špatném povrchu.
Formule nemá ABS, airbagy, deformační zóny v místech jako mají auta ani aktivní bezpečnostní systémy.
Srážka s osobním autem může skončit těžkým zraněním, s nákladním vozem fatálně. Zadní část návěsu může zafungovat jako gilotina. Vůz je navíc tak nízký, že mizí v mrtvých úhlech SUV, dodávek i autobusů - není vidět jako běžné auto.
Technické prvky jako sekvenční převodovka tvrdé spojky nebo specifické chlazení trpí v běžném provozu už při popojíždění. Nízký rejd dělá z otáčení noční můru. Motor potřebuje předehřev a dostatečné proudění vzduchu, jinak se rychle přehřeje. Pneumatiky se trhají a přehřívají, odpružení trpí každou spárou nebo retardérem.
Jízda 180-200 km/h na dálnici není jen nelegální, ale hlavně smrtelně nebezpečná. Nejen pro řidiče formule, ale pro všechny okolo.
Brzdná dráha se liší, reakce jsou jiné, a běžní řidiči nemají šanci předvídat, co takový vůz udělá. Formule radikálně zpomaluje, zrychluje jinak, točí jinak. Každý manévr je potenciálně riskantní.
A jak by se měl chovat běžný řidič, pokud takový vůz na silnici potká? V první řadě držet si odstup. Nepředjíždět bez rezervy, nezávodit, nenatáčet, zachovat zdravý rozum.
A pokud je jasné, že vůz nemá značky nebo STK, je na místě kontaktovat policii. Je to nelegální a hlavně - hazard nejen se životem řidiče, ale všech ostatních účastníků provozu.
Formule GP2 je nádherný stroj, technologický vrchol své třídy. Ale mimo závodní okruh je to jen past plná rizik, která v reálném světě nemá co dělat.