Video: Další hororová nehoda. Hulkenberg otočil svou formuli a "visel jako kráva"

před 3 hodinami

Týden po děsivém letu a nárazu Sophie Flörschové ve formuli 3 přišla další hororová nehoda. Nico Hulkenberg v elitním seriálu vyvázl bez zranění.

Hned v prvním kole Velké ceny Abú Zabí se německý pilot za volantem Renaultu po kontaktu s Haasem Romaina Grosjeana vznesl do vzduchu, udělal přemet a skončil v ochranné bariéře.

Nehoda Nika Hulkenberga:

"Dostaňte mě odsud, visím tu jako kráva. A hoří tu," volal dramaticky hlavou vzhůru do týmového rádia. Trvalo tři minuty, než se ho podařilo z monopostu vyprostit.

Německý jezdec ihned zamířil do nemocnice na vyšetření. Zatímco Flörschová strávila před týdnem jedenáct hodin na operačním stole, její krajan měl podstatně větší štěstí. S dobrozdáním lékařů zdravotnické zařízení zase záhy opustil.

"Bylo to pro mě poprvé, co jsem otočil auto na střechu. Seděl jsem tam pevně zaklíněn a čekal na maršály, naštěstí jednali rychle," vyprávěl pak Hulkenberg. "Nebyla to úplně nejkomfortnější situace, navíc se vzadu z auta kouřilo. Hlavně jsem se odtud chtěl dostat," doplnil.

Že všechno dobře dopadlo, si oddechl i Grosjean. "Moc mě mrzí, k čemu došlo, ale nebyl tam ani kousek místa, kudy bych mohl jet," krčil rameny.

Šéfové závodu mu dali za pravdu, kolizi posoudili jako závodní incident, takže za ni nebyl nikdo trestán.