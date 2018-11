Potvrzeno, Kubica se osm let po vážné nehodě vrátí do formule 1

před 1 hodinou

Polák Robert Kubica se osm let po nehodě v rallye, při níž málem přišel pravou ruku, vrátí do formule 1. Třiatřicetiletý pilot získal pro příští sezonu angažmá v týmu Williams, v němž už letos působil jako náhradní a testovací jezdec. Kubica v tradiční stáji utvoří závodní dvojici s britským nováčkem Georgem Russellem.

"To, že se příští rok vrátím do formule 1, je jedním z mých největších úspěchů," uvedl v tiskové zprávě Kubica, jenž naposledy v královské motoristické třídě závodil v roce 2010 za Renault. Nejpovedenější sezonu v F1 zažil dva roky předtím, kdy si ve Velké ceně Kanady připsal dosud jediné vítězství a v konečném hodnocení mistrovství světa obsadil čtvrté místo.

V únoru 2011 došlo v Kubicově kariéře ke zvratu po nehodě v regionální rallye v Itálii. Při havárii prorazila svodidla jeho fabii a vážně mu poranila pravou ruku, u níž mu hrozila amputace. Lékaři krakovskému rodákovi ruku zachránili a následovala dlouhá rehabilitace a cesta zpět.

"Byla to výzva. Ale to, co se zdálo nemožné, se nyní zdá už možné. Tahle výzva teď končí, ale začíná nová s Williamsem," řekl Kubica, jenž má ruku po nehodě viditelně hubenou a pokroucenou.

Mezi lety 2006-2010 v barvách týmů BMW Sauber a Renault absolvoval 76 Velkých cen a dvanáctkrát stanul na stupních vítězů.

Kubica byl adeptem na místo v sestavě Williamsu už před touto sezonou, nakonec ale dostal přednost Rus Sergej Sirotkin. Ten letos získal jen jeden bod, dalších šest přidal Kanaďan Lance Stroll. Tradiční britský tým, který v minulosti devětkrát ovládl Pohár konstruktérů, je v pořadí sezony na posledním místě.

Kubicův návrat uvítali úřadující šampion Brit Lewis Hamilton či Španěl Fernando Alonso, byť se v seriálu F1 v příštím roce s polským navrátilcem mine. Dvojnásobný mistr světa totiž formuli opouští. "Byl to ohromný talent. Uvidíme, jaký výkon podá on i jeho auto, protože jsme viděli jen pár testů. Ale pokud je stoprocentní, bude úžasné ho sledovat," řekl Alonso před svou víkendovou rozlučkou v Abú Zabí.

Hamilton rovněž ocenil na Kubicovi talent a radost měl ještě z jednoho důvodu. "Je Robert starší než já?" byla jeho první reakce. "Perfektní. Jsem šťastný, že se vrací. Fernando odchází, takže teď zůstanu třetím nejstarším," řekl britský pilot s úsměvem. Hamiltonovi je totiž 33 let, Kubica za dva týdny oslaví 34. narozeniny a v seriálu jezdí i devětatřicetiletý Fin Kimi Räikkönen. "Ne vážně. Má za sebou těžké roky a je super, že dostal šanci. Bude vzrušující pro celý náš sport vidět ho znovu v akci," dodal Hamilton.

Kubicův posun do kokpitu závodního jezdce ve Williamsu zároveň znamená potvrzení odchodu Strolla do týmu Force India, který vlastní konsorcium pod vedením jeho otce Lawrence.