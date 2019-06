Formule nudí, uznal i Hamilton. Za viníky označil Ecclestonea i současné šéfy

před 1 hodinou

Formule 1 v neděli ve Francii nabídla další nezáživnou Velkou cenu a pětinásobný mistr světa Lewis Hamilton po šestém triumfu uznal, že rozladění fanoušků chápe. Podle pětinásobného mistra světa za to však nemůžou jezdci, ale vedení šampionátu.

Hamilton si v neděli na okruhu v Le Castellet dojel pro výhru stejně jako před rokem stylem start - cíl a navíc s obrovským náskokem 18 sekund před týmovým kolegou Valtterim Bottasem na druhé příčce. Mercedes si díky nim připsal už šestý double v sezoně a vyhrál i osmý závod v probíhajícím ročníku.

"Naprosto chápu, když někdo řekne, že závod byl nuda," citovala agentura Reuters Hamiltona, který po šesté výhře vede pořadí mistrovství o 36 bodů před Bottasem, zatímco třetí Sebastian Vettel z Ferrari už zaostává o 76 bodů. "Ale jezdci za to nemůžou, protože my pravidla neurčujeme," dodal.

"Měli byste dostat pod tlak lidi ve vedení, aby dělali svoji práci. Myslím, že se snaží, ale už několik let dělají akorát špatná rozhodnutí," přidal Hamilton, který se minulý týden zúčastnil jednání stájí s vedením Mezinárodní automobilové federace, kde se probíraly možné úpravy pravidel. K nim ale dojde nejdříve až v roce 2021.

Fanoušky chápe i Toto Wolff, šéf Mercedesu, který je na cestě k šestému triumfu v Poháru konstruktérů a navíc v součtu s minulou sezonou vyhrál deset posledních závodů. "Když sedíte u televize, je to jiné, než když jste tady a slyšíte, co všechno se děje a co je potřeba vyřešit v průběhu závodu," uvedl.

"Ale fanouškům rozumím, jenže je velmi těžké pro mě s tím něco udělat. Navíc co byste dělali, kdybyste byli v naší pozici? Taky byste neustále usilovali o co nejlepší výkon. Tak je to správné, ale když se na to podívám očima fanouška, tak vím, že závody nejsou zajímavé," prohlásil.

"Je to začarovaný kruh. Veze se to s námi od doby Bernieho Ecclestonea (bývalý šéf formule 1) a rozhodnutí, která udělal. A dokud se přístup vedení nezmění, bude to pořád to samé," přidal Hamilton, zatímco Wolff dodal, že by také pomohlo změnit design některých okruhů.

"Například Paul Ricard (okruh Velké ceny Francie) má úplně všechno. Je to skvělá trať a má i skvělou historii. Ale možná by mu pomohla jedna velmi dlouhá rovinka bez šikany, aby jezdci mohli lépe využívat vzdušného proudu za vozem před nimi," prohlásil Wolff.

"Myslím, že pokud se nám podaří dobře nastavit nová pravidla především těch pro aerodynamiku a proud vzduchu, který vozy vytváří, tak to budou přesně ty ingredience, které jsou potřeba pro dobrou podívanou," přidal Wolff.