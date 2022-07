Drama F1 v Silverstonu: Letící Číňan, honička až do konce a Sainzův premiérový triumf

Nedělní Velkou cenu Británie plnou napínavých momentů vyhrál Carlos Sainz junior ve Ferrari, který si dojel pro svůj první triumf ve formuli 1.

Za Španělem skončil druhý Sergio Pérez z Mexika v Red Bullu, třetí byl domácí Lewis Hamilton v Mercedesu.

"Nevím, co říct. Je to neuvěřitelné. Poprvé vyhrát ve 150. závodě ve formuli 1 ve Ferrari a v Silverstonu… to je prostě neuvěřitelné! V první části závodu jsme trochu bojovali s vozem. Ale věřil jsem, že se mi podaří vrátit do hry. Po restartu jsem využil šance a dostal se do čela," řekl druhý Španěl v historii, který po Fernandu Alonsovi dokázal vyhrát Grand Prix F1.

Hned po startu došlo v dramatické havárii, při níž Alfa Romeo čínského pilota Čou Kuan-jü skončila po jízdě koly vzhůru mezi dvěma ochrannými bariérami .

Letošní nováček byl z vozu vyproštěn při vědomí a odvezen na kontrolu do zdravotního centra. Naštěstí z bouračky vyvázl bez zranění a po závodě se už objevil v boxech..

Insane angle of the Zhou crash #BritishGPpic.twitter.com/vQwupusoJW — Arsenal Presser (@APresserV2) July 3, 2022

Hromadnou kolizi odnesli také George Russell, Juki Cunoda, Alexander Albon a Esteban Ocon. Okamžitě byla vyvěšena červená vlajka. Důvodem byla i invaze několika protestujících na trať, jimž by rozjeté formule mohly vážně ublížit. Výtržníky ale rychle zpacifikovaly místní bezpečnostní síly.

Po téměř hodinové pauze následoval restart, jezdci se postavili znovu podle výsledků kvalifikace. Chyběly jen vozy Albona, který byl nakonec transportován na pozorování do nemocnice, Russella a pochopitelně Čou Kuan-jü.

Sainz si udržel vedení před lídrem seriálu Maxem Verstappenem s Red Bullem. Na toho tvrdě zaútočil Charles Leclerc v dalším Ferrari a jejich souboj málem skončil kolizí.

Španěl se držel v čele, ale pak udělal jezdeckou chybu, které využil Nizozemec a ujal se vedení. Ale pak měl Verstappen defekt a musel předčasně do boxů. Tím pádem se do čela dostali oba piloti Ferrari.

Verstappenovy problémy pokračovaly tím, že úlomky, které mu zničily gumy, také poškodily spodek vozu a tím zhoršily jeho jízdní vlastnosti.

Hamilton zariskoval se strategií a na rozdíl od obou vozů z Maranella měnil pneumatiky 19 kol před koncem. Po Britově zastávce v boxech se vedení ujal Leclerc, který mezitím předjel Sainze.

Verstappenovi jeho Red Bull viditelně nejel, dokonce se propadl na devátou pozici. Nakonec se dokázal posunout aspoň o dvě příčku kupředu.

Závod ve 39. kole z 52 zdramatizoval havarovaný Oconův vůz Alpine, kvůli němuž vyjel na trať safety car. Řada jezdců v čele s výjimkou Leclerca toho využila a zajela pro nové gumy.

Restart na posledních deset kol přinesl divoký souboj obou Ferrari, který pro sebe rozhodl Sainz na měkké směsi. Na třetí místo se před Hamiltona protlačil Pérez.

Španěl svým pronásledovatelům ujel a za ním se rozhořel těžký souboj Péreze, Leclerca a Hamiltona.

Z něho nejvíc vytěžil Mexičan v Red Bullu, který si zajistil druhé místo. Třetí pozici vybojoval k velké radosti fanoušků Hamilton.

Pro vůbec první body v kariéře si dojel osmý Mick Schumacher v Haasu. Hned za ním skončil nedělní jubilant, 35letý Sebastian Vettel s Aston Martinem.