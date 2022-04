Od americké tragédie k americkému snu? Formule 1 se snaží v USA konečně prosadit

Letošní závod v Miami a plánovaný podnik v Las Vegas ukazují, že to současný majitel práv na F1 myslí s útokem na americký trh vážně. Případný úspěch by tak byl naplněním desítek let staré touhy bývalého bosse F1 Bernieho Ecclestona, který se do USA neustále vracel.

Složitost příběhu formule 1 v USA ukazuje už jeho samotný začátek. V prvních jedenácti ročnících mistrovství světa byl jeho součástí závod na 500 mil v Indianapolisu. Související Leclerc se drží v čele šampionátu. Vše o nové sezoně formule 1 Infografika Jenže Američané se sveřepě drželi vlastních technických regulí a týmy F1 přestaly mít zájem na tom, pořizovat si na jediný závod vůz upravený pro ovál. Ostatně těch "obojživelníků" bylo poskrovnu. Na začátku šedesátých let se hledala alternativa, kterou se po intermezzu v Sebringu a Riverside stal na dlouhá léta okruh Watkins Glen. Téměř 5,5 kilometru dlouhá přírodní trať patří dodnes mezi klenoty amerického závodění. Jenže roku 1980 se tam kvůli obavám o bezpečnost pilotů jelo naposledy. Pomníčky se jmény François Cevert a Helmuth Koinigg hovoří za vše… Právě období před 40 lety bylo zlatou érou, kdy se ve Spojených státech jely hned dvě Velké ceny. Jedna měla tradičně název Grand Prix USA - západ. Na něj mělo monopol Long Beach. Tamní městská trať v mnohém připomíná Monako, jenže místo svodidel se piloti v plné rychlosti proháněli kolem betonových bariér. Jedna z nich se stala téměř osudnou Clayi Regazzonimu. Jeho monopostu Ensign vypověděly brzdy a po nárazu v rychlosti 240 km/h Švýcar ochrnul na spodní polovinu těla. Na pobřeží Tichého oceánu se závodilo do roku 1983, pak atraktivní kulisy přístavního města převzala zámořská formule IndyCar. Vážná pštrosí konkurence Bernie Ecclestone, který převzal komerční stránku F1, se snažil splnit si sen o ovládnutí severoamerického kontinentu. Ale většina vybraných destinací byla zajímavá jen pro VIP hosty. Jezdci z nich měli bolení hlavy. Jedním z nejkurióznějších závodů celé historie F1 byly dvě Velké ceny Caesars Palace, jak se oficiálně nazývaly závody v Las Vegas. Na tom, že se jelo ve výhni nevadského slunce, by nebylo nic divného, kdyby trať nebyla vytyčena na parkovišti proslulého kasina. F1, VC Las Vegas (Caesars Palace) - Carlos Reutemann, Williams | Foto: LAT Photographic/Williams F Hned první ročník, roku 1981, přinesl titul pro Nelsona Piqueta. Brazilec se ale po opuštění monopostu celých patnáct minut vzpamatovával z dehydratace, než mohl konečně začít slavit. Jediný závod v Dallasu byl zajímavý jen tím, že tým Benetton pořádal úspěšnou party přímo na ranči Southfork, kde se ve slavném televizním seriálu odehrávaly příběhy klanu Ewingových. Naopak Detroit, jenž jako uliční trať nahradil Long Beach, byl mezi piloty přijatý dobře a v kalendáři vydržel plných sedm sezon. Další americkou epizodou byly na přelomu 80. a 90. let tři podniky na městském okruhu v Phoenixu. Když ale pořadatelé zjistili, že víc diváků přišlo i na místní pštrosí festival, bylo s F1 ve Státech na pěkných pár let amen. Prokletá "Stará cihelna" Pak přišel návrat "ztraceného syna" a seriál zamířil znovu do areálu Indianapolis Motor Speedway. Důležité je slůvko areál, protože se po oválu jen z části větší část trati vedla ve vnitřním prostoru legendární trati. Jenže i tady zaúřadovaly specifické podmínky oválu ve "Staré cihelně", které vyústily ve skandální závod. Po těžké tréninkové nehodě Ralfa Schumachera v extrémně rychlé klopené zatáčce se týmy používající pneumatiky Michelin rozhodly Velkou cenu USA 2005 bojkotovat. Aby se vyhnuly sankcím, odjelo 14 monopostů zahřívací kolo, ale do samotné Grand Prix odstartovala pouze šestice vozů s gumami Bridgestone - po dvou monopostech Ferrari, Jordan a Minardi. #ThingsBetterThanBeingAtWembleyRightNow the 2005 USA Grand Prix at Indianapolis pic.twitter.com/jzisAPqsHL — Classic Formula 1 (@ClassicFormula1) September 3, 2014 Americký divák samozřejmě nebyl na kroužení šestice výkonnostně výrazně rozdílných vozů zvědavý a po dvou letech se F1 s Indianapolisem loučila. Konečně povedený návrat oslavily Spojené státy před deseti lety. To do kalendáře vstoupil okruh v Austinu. Texas formuli 1 zaslíbený Škarohlídi tvrdili, že F1 v Texasu zaujme jen místní latinskoamerickou komunitu. Ale chyba lávky, šampionát se stal velmi populárním a třeba loni našlo během celého třídenního programu cestu do hlediště neuvěřitelných 400 000 fanoušků. Není se čemu divit, že americká společnost Liberty Media vycítila šanci konečně se "upíchnout" na svém domácím americkém trhu. Držitel marketinkových práv na F1 přidal do letošního kalendáře vedle Austinu premiérovou Velkou cenu Miami. A příští rok se do MS vrátí Las Vegas. Naštěstí už nepůjde o podivný okruh na parkovišti. Organizátoři slibují atraktivní sobotní závod v centru ráje milovníku hazardních her. Ať už další americká anabáze dopadne jakkoliv, Miami a "nové" Las Vegas rozšíří počet okruhů formule 1 na 78. Související Další útok na americký trh. Formule 1 se po čtyřiceti letech vrátí do Las Vegas