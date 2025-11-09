Vyvrtané díry, nová kabina. Buggyra vyšle na Dakar "neporazitelný“ kamion

"Věřím tomu, že to auto bude neporazitelné," prohlásil sebevědomě jeho pilot Šoltys při prezentaci vozu v jeho domovských Hořovicích.
Na kamionu se nezměnil jen název. Jde o zcela nový model, který se od předchozí generace EVO3 liší prakticky ve všem.
"Všechno je uděláno jinak, všechno je uděláno líp, kamion je lehčí. Baví nás vyrábět nové věci. Baví nás auto kousek po kousku zlepšovat. Navíc tady v Buggyře máme kolem sebe partu lidí, kteří mají radost, že Invictus stavíme," pochválil Šoltys partu v roudnických dílnách.
"Když vám tohle monstrum roste před očima, tak z toho máme všichni obrovskou radost. Podvozek od Tatry má bohužel ten hendikep, že používá těžkou rouru. S tím nic nenaděláme, proto jsme se snažili odlehčit všechno ostatní. Přitom vychytáváme všechny mouchy a snažíme se udělat auto ještě lepší, než bylo EVO3," vysvětlil Šoltys.
A jak se dá odlehčit něco tak obrovského, jako je závodní kamion pro Dakar? "Třeba tak, že kde to jde, vyvrtáváme. Kde to nejde, použili jsme lehčí materiál," prozradil technický ředitel Buggyry Robin Dolejš.
Invictus se od předchozího modelu neliší jen novými technickými řešeními a využitím ještě modernějších materiálů. Oba vozy od sebe rozeznáte hned na první pohled.
"Je hranatější, použili jsme osvědčenou kabinu. Invictus prostě bude modernější, jdeme s dobou," dodal Šoltys, kterého čeká osmý Dakar v kariéře.
48. ročník Rallye Dakar odstartuje 3. ledna v přístavu Janbú na břehu Rudého moře a po čtrnácti dnech se na stejném místě i uzavře. Saúdská Arábie tak bude už posedmé hostit nejslavnější maratonskou soutěž planety.