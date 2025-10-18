Nevídaná chyba stála hvězdu titul mistra světa. Nepomohla ani kuriózní výmluva

Pětinásobný vítěz Rallye Dakar po průjezdu cílem závěrečné páté etapy nezastavil u časové kontroly, za což obdržel hodinovou penalizaci.
Attíja se proti penalizaci odvolal s tím, že on ani jeho navigátor časovou kontrolu kvůli prachu neviděli, ale neúspěšně.
Po jeho triumfech v úvodních třech ročnících mistrovství světa v dálkových rallye má titul poprvé jiného majitele.
Světovým šampionem se tak stal Brazilec Lucas Moraes.
Mezi kamiony vyhrál v Maroku potřetí Martin Macík, který navázal na úspěchy z roku 2022 a loňska.
Martin Prokop skončil v kategorii osobních automobilů jedenáctý.
Motocyklový jezdec David Pabiška se stal veteránským mistrem světa.