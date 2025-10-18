Moto

Nevídaná chyba stála hvězdu titul mistra světa. Nepomohla ani kuriózní výmluva

před 56 minutami
Kuriózní chyba připravila Násira Attíju o prvenství v Marocké rallye a čtvrtý titul mistra světa v dálkových rallye.
Násir Attíja
Násir Attíja | Foto: Reuters

Pětinásobný vítěz Rallye Dakar po průjezdu cílem závěrečné páté etapy nezastavil u časové kontroly, za což obdržel hodinovou penalizaci. 

Attíja se proti penalizaci odvolal s tím, že on ani jeho navigátor časovou kontrolu kvůli prachu neviděli, ale neúspěšně.

Po jeho triumfech v úvodních třech ročnících mistrovství světa v dálkových rallye má titul poprvé jiného majitele.

Světovým šampionem se tak stal Brazilec Lucas Moraes.

Mezi kamiony vyhrál v Maroku potřetí Martin Macík, který navázal na úspěchy z roku 2022 a loňska.

Martin Prokop skončil v kategorii osobních automobilů jedenáctý.

Motocyklový jezdec David Pabiška se stal veteránským mistrem světa.

 
