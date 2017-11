Ministerstvo neví, jak bude příští rok peníze pro sport rozdělovat. Klubům to vadí

před 1 hodinou

Ministerstvo školství ještě nerozhodlo, jak se budou rozdělovat státní dotace na sport v roce 2018. Kluby a tělovýchovné jednoty tak neví, co mají očekávat.

Praha - Ministerstvo školství ještě nerozhodlo, jak se budou rozdělovat státní dotace na sport v roce 2018. Kluby a tělovýchovné jednoty tak netuší, co mají čekat. Jejich zástupci na dnešní konferenci o financování českého sportu dali jasně najevo, že jim to vadí. Kritizoval to také předseda Sdružení sportovních svazů Zdeněk Ertl. Situace je podle něj nejhorší za patnáct let, co je ve funkci.

Existuje návrh, ve kterém ministerstvo načrtlo rozdělení deseti dotačních programů obdobně, jako vypadají nyní. Po jeho schválení ale vypukla kauza kolem ovlivňování dotací na sport a podmínky pro rozdělování peněz se začaly měnit. Návrh sice nebyl zrušen, ale i podle náměstka ministra školství pro sport Karla Kováře není jasné, co z něj v současné době platí.

Na rok 2018 zatím nebyly vyhlášeny programy týkající se financování sportovních svazů a dotace na provoz a údržbu sportovišť. Ostatní programy jsou sice vyhlášeny, ale nebyly v nich vypsány konkrétní výzvy s detailními podmínkami a pokyny, na jejichž základě je teprve možné o dotaci žádat. "Ministerstvo školství je jediné ministerstvo, které zatím nevypsalo programy pro nestátní neziskové organizace na příští rok," stěžoval si Ertl.

Porada vedení ministerstva by návrhy programů měla schvalovat 28. listopadu, uvedl náměstek Kovář. Jím vedená sekce sportu má na starost věcné zaměření programů, které by mělo odpovídat potřebám sportovního prostředí. Konkrétní podmínky specifikující, kdo a jak může dotaci čerpat, vytvářejí další sekce ministerstva, které se nespecializují na sport. Jedná se například o legislativce nebo ekonomy. "Já nemám na odboru žádného právníka. Cokoliv prosadit je někdy složité," posteskl si Kovář.

Potřeby sportu se v současné době dostávají do rozporu s platnou legislativou. Mimo jiné se vymykají vládním zásadám financování nestátních neziskových organizací, podle nichž je nezbytné dotace čerpat na konkrétní projekty s jasným začátkem a koncem. Sportovní činnost je ale průběžná.

Snaha o získání výjimky pro sportovní organizace a umožnění jejich průběžného financování je zatím neúspěšná. Příslušný dokument měla vláda na stole naposledy v pondělí, ale znovu ho neprojednávala. Ertl si myslí, že tomu ostatní ministři nejsou nakloněni, protože by to znamenalo výjimku pro třetinu neziskových organizací.

Situaci komplikuje také skutečnost, že se po nedávných volbách čeká změna ministra školství, kterým je nyní sociální demokrat Stanislav Štech. Jeho strana ve vládě sestavované hnutím ANO podle všeho nebude. Kovář předpokládá, že v případě schválení programů na konci listopadu by měl být termín pro podání žádostí začátkem ledna 2018 a minimálně část dotací by měla být vyplacena do konce března. Na konkrétní dotazy zástupců sportovních svazů o tom, jak by měly programy vypadat, ale dnes nedokázal odpovědět. "Jasné je, že nevíme nic, a zatím nic vědět nebudeme," glosoval to Ertl.