Luděk Mikloško se potýká s rakovinou. Bývalý gólman odmítl chemoterapii

Bývalý brankař fotbalové reprezentace Luděk Mikloško se potýká s rakovinou, kterou mu lékaři diagnostikovali před třemi roky. V rozhovoru na webu West Hamu, za který chytal osm let, uvedl, že se rozhodl nepodstupovat chemoterapii, protože chce žít normálně. Třiašedesátiletý rodák z Prostějova je sportovním ředitelem Baníku Ostrava.

"Pořád pracuji. Jsem mezi hráči a lidmi. Jsem celkem zaneprázdněný," řekl Mikloško, který bude hostem dnešního ligového zápasu mezi West Hamem a Liverpoolem. "Snažím se, aby to tak zůstalo. Chci mít pořád co dělat, být aktivní a co nejvíc kolem fotbalu, protože to je to, co mám rád," uvedl první český fotbalista, který se výrazně prosadil v Premier League.

Před třemi lety mu na kyčli objevili bulku, kterou lékaři odstranili. V žaludku mu ale vyrostl další nádor. Zpočátku zabírala radioterapie, ale nové nádory vyžadovaly chemoterapii.

"Rozhodl jsem se chemoterapii neabsolvovat, protože chci žít normálně. Když mi řekli, co by chemoterapie obnášela, znamenalo by to, že bych asi šest měsíců nemohl pracovat nebo být se svými kolegy, nemohl bych cestovat a tak dále. Řekl jsem ne, to nechci," prohlásil Mikloško, který odchytal 42 zápasů za československou a českou reprezentaci.

"Mám kolem sebe prima lidi, mám svou práci a fotbal, který je můj život. Všechno, co znám. Chci v tom pokračovat, dokud to půjde," uvedl bývalý brankař Baníku Ostrava, za který nastupoval v letech 1982-1990 před odchodem do Anglie.

Za West Ham odehrál 318 zápasů. V roce 1991 byl v klubu vyhlášen hráčem sezony. Dalších 57 utkání Mikloško přidal za Queens Park Rangers. Je také členem Klubu ligových brankařů s minimálně sto čistými konty v nejvyšších soutěžích - 142 zápasů bez obdrženého gólu ho řadí na šesté místo.