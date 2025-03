Liverpool přišel o další trofej. Ve Wembley vládl Newcastle a ukončil 70 let čekání

Fotbalisté Newcastlu vyhráli poprvé Ligový pohár. Ve finále porazili lídra Premier League a obhájce prvenství v soutěži Liverpool 2:1 a získali první domácí trofej od roku 1955.

"Straky" šly do vedení těsně před poločasovým hvizdem zásluhou stopera Dana Burna, který se prosadil hlavou po rohovém kopu. Druhý gól přidal po změně stran Alexander Isak. Švédský útočník zaznamenal už 23. gól v sezoně napříč soutěžemi. Střídající Federico Chiesa ve čtvrté minutě nastavení už jen snížil.

Liverpoolu nevyšel útok na jedenáctý triumf v Ligovém poháru. Po úterním vyřazení z Ligy mistrů od PSG prohráli svěřenci trenéra Arneho Slota podruhé za sebou, což se jim stalo poprvé v sezoně. Newcastlu podlehli "Reds" poprvé od roku 2015 po 17 zápasech.

"Věděli jsme, co je v sázce pro všechny naše fanoušky. Chtěli jsme získat trofej, aby na nás mohli být hrdí," řekl trenér Newcastlu Eddie Howe. "Celé dva týdny jsme usilovně pracovali na standardních situacích speciálně na tenhle zápas. Kdybyste nás viděli při tréninku, řekli byste, že nemáme šanci. Nemohli jsme uvěřit, že Dan Burn dal gól. Je naší velkou oporou," uvedl kouč.

Před třemi týdny v lize jeho svěřenci podlehli Liverpoolu 0:2. "Když jsme s nimi hráli před pár týdny, nechtěli jsme odkrýt karty. I tak jsme chtěli ten zápas vyhrát, jen jsme do něj šli jinak. Nyní jsme spokojeni s výsledkem i výkonem, zasloužili jsme si vyhrát," prohlásil Howe.

Isak se dočkal další pohárové trofeje po úspěších v Německu s Dortmundem a Španělsku se San Sebastianem.

"Tohle je teprve začátek. Až se vrátíme do Newcastlu, fanoušci nám předvedou, co to pro ně znamená. Všichni víme, jak dlouho čekali na trofej," uvedl švédský kanonýr. "Takový zápas je o momentech. Nejde o to být dobrý útočník, ale být na správném místě, kdy je potřeba. První poločas byl pro mě trochu frustrující, ale pořad jsem si říkal, že moje chvíle přijde a přišla," pochvaloval si.

Finále anglického fotbalového Ligového poháru:

Newcastle - Liverpool 2:1 (45. Burn, 52. Isak - 90.+4 Chiesa).