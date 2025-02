Hamilton si ve Ferrari užívá "La dolce vita". Na zápěstí mu zářily hodinky za miliony

Známý milovník módy si nenechal ujít možnost při prvním oficiálním představení v overalu Scuderie něčím překvapit.

Lewis Hamilton se pochlubil luxusními hodinkami v barvách Ferrari. Sedminásobný mistr světa tento týden na slavnostním představení týmových barev pro sezonu 2025 v londýnské O2 Areně poprvé oficiálně oblékl legendární červenou kombinézu.

Na Britově zápěstí přitom zářil skvost, který snad přitáhl stejně tolik pozornosti jako jeho samotný přestup k italské stáji.

Hamilton si na ruku navlékl nový exkluzivní model od hodinářské značky Richard Mille - RM 74-02 Automatic Winding Tourbillon v hodnotě 375 tisíc liber (přibližně 11,1 milionu Kč).

Pro srovnání, jeho bývalý týmový kolega z Mercedesu, George Russell, měl na ruce podstatně skromnější Big Pilot’s Top Gun Edition Mojave Desertod firmy IWC, který vyjde "jen" na 10 tisíc liber (asi 300 tisíc Kč).

"Není to nic podobného autu, které jsem měl dřív, nebo se kterým jsem jezdil posledních 10, 12, 17 let. Je to úplně jiné," popsal Hamilton své první dojmy z Ferrari. "A cítit vibrace motoru Ferrari poprvé? To byl ten moment, který mi vykouzlil největší úsměv na tváři."

Hamilton tak s nadšením vyhlíží svou první sezonu v rudých barvách. Po letech u Mercedesu vstupuje do nové výzvy a očekávání jsou obrovská. Jisté je, že Ferrari mu už nyní dělá radost - a nejen na trati.