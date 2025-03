Kulich přihrával, Buffalo ale prohrálo s Montrealem v prodloužení

Hokejisté Buffala i díky asistenci českého útočníka Jiřího Kulicha u vyrovnávacího gólu dotáhli v pondělním utkání NHL tříbrankové manko, nakonec ale podlehli domácímu Montrealu 3:4 v prodloužení. Skvělý start v novém působišti zažil konkurent brankáře Petra Mrázka, Spencer Knight dovedl Chicago k výhře 5:1 nad Los Angeles.

Kulich byl u vyrovnání při hře bez brankáře, které střelou z levého kruhu v čase 58:59 obstaral kapitán Buffala Rasmus Dahlin. Čtyřiadvacetiletý Švéd dal desátý gól v sezoně.

O bodu navíc pro Montreal ale rozhodl obránce Mike Matheson pohotovou střelou na bližší tyč. Canadiens vyhráli popáté v řadě a na poslední postupovou pozici do play off jim ve Východní konferenci schází jediný bod.

"Nevím, jestli na sérii záleží tak moc jako na tom, že jsme získali 10 bodů," uvedl Matheson. "Kdybychom dnes prohráli, neznamenalo by to, že příští zápas s Edmontonem by byl důležitější, protože už teď je. Je ale důležité se podívat, co jsme dnes mohli udělat lépe, a vzít si to do dalších utkání."

Třiadvacetiletý Knight čelil 42 střeleckým pokusům Kings a překonal jej pouze slovinský útočník Anže Kopitar. Sedmatřicetiletý druhý nejproduktivnější hráč hostů vyrovnal, ale pak už se prosazovali jen domácí. Vítězný gól dal 46 sekund po startu druhé dvacetiminutovky Ilja Michejev.

"Bylo to dobré," řekl Knight, který měl úspěšnost zákroků 97,6 procenta. "Byl to týmový výkon, týmové vítězství. Přispěli k němu úplně všichni, nejen ti, co blokovali střely nebo dali důležité góly. Tak to má být," doplnil třiadvacetiletý gólman.

Brankář David Rittich sledoval čtvrtou porážku Kings v řadě ze střídačky. Mrázek nebyl na soupisce Chicaga ani jako náhradník.

San Jose výhrou 3:2 po samostatných nájezdech nad Torontem ukončilo sérii osmi porážek. Maple Leafs naopak prohráli poprvé po pěti zápasech. Rozhodující nájezd proměnil Švéd Fabian Zetterlund.

Za Toronto odehrál přes deset minut mistr světa z Prahy David Kämpf, ale bodově vyšel naprázdno. Před Vítkem Vaněčkem dostal v brankovišti Sharks přednost Alexandar Georgijev.

"Už v posledních zápasech jsme byli opakovaně blízko výhře, ale nic z toho nebylo, takže teď musíme najít způsob, jak vítězit pravidelně. Ale je to skvělý pocit pro celý tým, že jsme v Torontu prohrávali o dva góly a dokázali se vrátit do hry a otočit výsledek," řekl útočník Alexander Wennberg, jenž asistoval u obou gólů San Jose ve druhé třetině.

Ruský kanonýr Alexander Ovečkin, kterému chybí jedenáct branek k překonání střeleckého rekordu Waynea Gretzkého, se při výhře Washingtonu 5:4 po samostatných nájezdech nad Ottawou neprosadil. Rozstřel rozhodl Dylan Strome, gól a asistenci zaznamenal slovenský obránce Martin Fehérváry a bilanci 1+2 měl kanadský útočník Pierre-Luc Dubois.

V poraženém týmu si připsal tři gólové přihrávky americký bek Jake Sanderson. Lídr Západní konference zvítězil po třech domácích porážkách, naopak Senators prohráli pošesté z posledních sedmi zápasů a bod je dělí od postupu do play off.

"Výhra je samozřejmě dobrá, protože se nám doma v poslední době moc nedařilo, ale naše hra nevypadala dobře," konstatoval trenér Washingtonu Spencer Carbery. "V žádné části zápasu to nebylo ideální, takže se budeme muset na pár věcí pořádně podívat. Ale dva body bereme."

Utkání dvou týmů z Floridy ve vypjaté a těsné bitvě ovládli domácí obhájci Stanley Cupu Panthers nad Tampou Bay 2:1. Oba góly Floridy vsítil finský kapitán Aleksander Barkov.

Domácí hráče držel i skvěle chytající Sergej Bobrovskij, jenž z 29 střel inkasoval pouze v 43. minutě z hole Braydena Pointa. Panthers přetrhli vítěznou šňůru Lightning, kteří prohráli poprvé po osmi zápasech.

Newyorské derby jednoznačně ovládli Rangers. Čtvrtým čistým kontem v sezoně je k výhře 4:0 nad Islanders dovedl gólman Igor Šesťorkin. Hned na začátku utkání mu pomohla i úspěšná trenérská výzva proti postavení mimo hru. Rangers jsou nyní ve Východní konferenci první pod čarou postupu se stejným ziskem, jako má osmý Detroit. Islanders mají už o pět bodů méně.

Washington - Ottawa 5:4 po sam. nájezdech (2:0, 1:1, 1:3 - 0:0)

Branky: 2. McMichael, 4. Dubois, 27. Wilson, 53. Fehérváry, rozhodující sam. nájezd D. Strome - 33. a 49. Pinto, 42. Giroux, 59. B. Tkachuk. Střely na branku: 41:37. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Wilson (Washington), 2. Pinto (Ottawa), 3. Dubois (Washington).

Montreal - Buffalo Sabres 4:3 v prodl. (3:0, 0:1, 0:2 - 1:0)

Branky: 10. Caufield, 12. N. Suzuki, 14. Slafkovský, 62. Matheson - 39. Tuch, 44. T. Thompson, 59. Dahlin (Kulich). Střely na branku: 20:36. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. N. Suzuki, 2. Matheson (oba Montreal), 3. Peterka (Buffalo).

Florida - Tampa Bay 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Branky: 30. a 36. Barkov - 43. Point. Střely na branku: 29:29. Diváci: 19.441. Hvězdy zápasu: 1. Barkov, 2. Bobrovskij (oba Florida), 3. Vasilevskij (Tampa Bay).

NY Rangers - NY Islanders 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Branky: 16. Cuylle, 20. Borgen, 44. J. Miller, 55. Panarin. Střely na branku: 26:21. Diváci: 17.475. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Cuylle, 3. J. Miller (všichni NY Rangers).

Toronto - San Jose 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 2:0, 0:2 - 0:0)

Branky: 29. Tavares, 40. Knies - 43. J. Thompson, 51. Toffoli, rozhodující sam. nájezd Zetterlund. Střely na branku: 27:22. Diváci: 18.884. Hvězdy zápasu: 1. Zetterlund, 2. Wenneberg (oba San Jose), 3. Tavares (Toronto).

Chicago - Los Angeles 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky: 11. Martinez, 21. Michejev, 34. Del Mastro, 42. Athanasiou, 59. Donato - 12. Kopitar. Střely na branku: 19:42. Diváci: 16.254. Hvězdy zápasu: 1. Knight, 2. Martinez, 3. Michejev (všichni Chicago).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 61 38 3 20 196:175 79 2. Florida 62 38 3 21 206:172 79 3. Tampa Bay 60 35 4 21 212:158 74 4. Detroit 60 30 6 24 176:191 66 5. Ottawa 60 30 5 25 170:173 65 6. Montreal 61 30 5 26 184:204 65 7. Boston 62 28 8 26 167:195 64 8. Buffalo 59 24 6 29 189:202 54

Metropolitní divize:

1. Washington 61 39 8 14 220:161 86 2. Carolina 61 35 4 22 195:170 74 3. New Jersey 62 33 6 23 186:154 72 4. Columbus 60 30 8 22 205:196 68 5. NY Rangers 61 31 4 26 187:183 66 6. Philadelphia 61 27 8 26 180:202 62 7. NY Islanders 60 27 7 26 165:180 61 8. Pittsburgh 63 24 10 29 183:233 58

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 61 42 4 15 214:143 88 2. Dallas 60 39 2 19 206:155 80 3. Minnesota 61 35 4 22 173:176 74 4. Colorado 61 35 2 24 198:182 72 5. St. Louis 62 29 6 27 179:187 64 6. Utah 61 27 9 25 172:181 63 7. Nashville 60 21 7 32 153:201 49 8. Chicago 61 19 7 35 169:214 45

Pacifická divize: