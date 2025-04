Krpálek má sedmou evropskou medaili, na mistrovství v Podgorici vydřel bronz

Dvojnásobný olympijský šampon v judu Lukáš Krpálek získal bronz na mistrovství Evropy. Zápas o třetí místo ve váze nad 100 kilogramů s Jevhenijem Baljevským z Ukrajiny na šampionátu v Podgorici vyhrál po dvou a půl minutách boje na ipon a má sedmou evropskou medaili. Česko poprvé v samostatné historii získalo dvě medaile z jednoho judistického ME.

Zápas o bronz rozhodl Krpálek ve třetí minutě. Ukrajinského soupeře dostal na zem a udržel ho tam dostatečně dlouho na ukončení zápasu. Trojnásobný evropský šampion získal na ME třetí bronz po Varšavě 2017 a Lisabonu 2021. Na svém čtrnáctém mistrovství Evropy čtyřiatřicetiletý český reprezentant prohrál jen v semifinále s Rusem Inalem Tasojevem, který obhájil zlato.

Hvězdný český reprezentant měl v prvním kole volný los. Pak porazil Poláka Grzegorze Teresiňského, loňského vicemistra Evropy v kategorii do 23 let. Po minutě a půl Krpálek bodoval chvatem na wazari a pak už soupeře k ničemu nepustil.

Ve čtvrtfinále s německým reprezentantem Erikem Abramovem měl Krpálek v úvodu problémy, po dvou minutách už měl na kontě dva tresty. Fatálnímu třetímu ale unikl a nakonec vyhrál po třech minutách na ipon.

S Tasojevem sváděl Krpálek vyrovnaný souboj. Bez bodované techniky dospěl duel do prodloužení, které trvalo jen 38 sekund, než ruský mistr světa z roku 2023 zaznamenal juko a znovu se na ME dostal do boje o titul.

"Bohužel jsem upadl. Byla to taková sporná situace, ale dali mu hodnocení juko. Myslím si, že jsem odešel dobrý zápas na to, jak se dnes cítím. Když si vzpomenu na předchozí dva zápasy, co jsem tam předváděl za hrůzy, tak nakonec to byl dobrý zápas. Bohužel jsem ho nedotáhl do vítězného konce," řekl Krpálek po semifinálové porážce Radiožurnálu Sport.

Šampionát ale zakončil vítězně a přispěl k nejúspěšnějšímu ME v samostatné české historii. Více než jeden cenný kov získali reprezentanti naposledy v roce 1989, kdy vybojovali čtyři medaile. Krpálek byl nadšený.

"Ta radost je obrovská. Musím říct, že ten šampionát byl extrémně těžký. První dva zápasy jsem myslel, že to nedojde do vítězného konce, a ono došlo. Potom kupodivu ty nejtěžší zápasy už se mi pralo mnohem líp. Ať už to bylo semifinále, nebo ten boj o třetí místo," uvedl.

Krpálkovu efektivitu v bojích o medaile na ME ocenil jeho trenér Petr Lacina. "Sedm ze čtrnácti, to je neskutečná úspěšnost a dokládá to jeho výjimečnost," řekl. Prozradil, že vítěznou techniku s Krpálkem probírají s dětmi v jeho akademii. "Tak jsem mu hned říkal, ještě že to tam trénujeme," uvedl Lacina s úsměvem.

Krpálek potvrdil, že duel o bronz vyhrál oblíbeným manévrem. "Tohle je opravdu přechod, který je můj velmi oblíbený a na který se dá krásně vyhrávat. Už jsem na něj vyhrál tolik zápasů, že se divím, že mi to furt funguje," dodal

Další dva čeští reprezentanti startovali v kategorii do 100 kilogramů. David Dudy v prvním kole porazil na ipon Jakoba Varese z Estonska a pak rovněž před časovým limitem nestačil na mistra světa z roku 2023 Armana Adamjana z Ruska. Martin Bezděk podlehl na ipon v prvním kole Nizozemci Simeonu Catharinovi.

Mistrovství Evropy v judu v Podgorici:

Muži:

Do 100 kg: 1. Sulamanidze (Gruz.), 2. Kocojev (Ázer.), 3. Catharina (Niz.) a Pirelli (It.), …Dudy vypadl ve 2. kole, Bezděk (oba ČR) vypadl v 1. kole.

Nad 100 kg: 1. Tasojev, 2. Jendovickij (oba Rus.), 3. Krpálek (ČR) a Abramov (Něm.).

Ženy:

Do 78 kg: 1. Sampaiová (Portug.), 2. Oleková (Něm.), 3. Kurčenková (Ukr.) a Posviteová (Fr.).

Nad 78 kg: 1. Dicková (Fr.), 2. Heršková (Izr.), 3. Tavanová (It.) a Starcevová (Rus.).